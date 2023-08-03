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Windows 11 Home/16.0インチ(IPS液晶 縦横比16:10)/第11世代インテル® Core™ i7/1190g/最大25.5時間駆動/メモリ 16GB SSD 1TB

仕様

レビュー

サポート

Windows 11 Home/16.0インチ(IPS液晶 縦横比16:10)/第11世代インテル® Core™ i7/1190g/最大25.5時間駆動/メモリ 16GB SSD 1TB

16Z95P-KA79J

Windows 11 Home/16.0インチ(IPS液晶 縦横比16:10)/第11世代インテル® Core™ i7/1190g/最大25.5時間駆動/メモリ 16GB SSD 1TB

(2)
正面画像
プリント

全てのスペック

基本仕様

JANコード

49-89027-020870

オペレーティングシステム

Windows 11 Home

カラー

Quartz Silver

外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm)

355.9×243.4×16.8

重量

約1190g

梱包時寸法(幅×奥行×高さ)(mm)

470×290×60

梱包時重量

約2.15kg

CPU

プロセッサー

第11世代インテル® Core™ i7-1195G7 プロセッサー

動作周波数

2.9GHz(最大5.0GHz)

キャッシュメモリ

L3 キャッシュ 12MB

コア数/スレッド数

4コア/8スレッド

メモリ

容量

16GB

メモリタイプ

LPDDR4x 4266MHz デュアルチャネル

搭載数

16GB×1

空きスロット

0

グラフィックアクセラレーター

グラフィックアクセラレーター

インテル® Iris® Xe グラフィックス

ディスプレイ

サイズ

16.0インチ

アスペクト比

16:10

液晶方式

IPS

解像度

2560×1600 (WQXGA)

表示色

約1677万色 (8bit)

色域

DCI-P3 99%

表面処理

グレア

外部モニター出力

HDMI

4096×2160@60Hz / 約10.7億色(10bit)

USB Type-C™

4096×2160@60Hz / 約687億色(12bit)、5120×3200@60Hz / 約1677万色(8bit)

記憶装置

容量

SSD 1TB （NVMe）

搭載数

1TB ×1

空きスロット

×1

サウンド

内蔵スピーカー

1.5W+1.5W ステレオスピーカー

マイク

○ ※ステレオミニジャック(ヘッドホン出力､マイク入力共用)

出入力端子

HDMI出力

1

USB Type-C

2 (USB4 Gen3×2(Thunderbolt™ 4 最大40Gbps))、パワーデリバリー 出力最大15W

USB Type-A

2 (USB3.2 Gen2×1(最大10Gbps))

ヘッドホン出力

1

カードスロット

UFS/microSDカードスロット

入力装置

指紋認証

キーボード

日本語キーボード(101キー/10キー付き/バックライト)

　- キーピッチ

19.05×18.5mm

　- キーストローク

1.65±0.2mm

ポインティングデバイス

タッチパッド(ジェスチャー機能対応)

Webカメラ

HD (720p)

通信機能

無線LAN

Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax、a/b/g/n/ac対応) 

Bluetooth

Bluetooth® 5.1

バッテリー

駆動時間

最大25.5時間 ※JEITAバッテリ測定法Ver.2.0

充電時間

最大3時間

バッテリー容量

80Wh

バッテリータイプ

リチウムイオン(2Cell)

AC/DCアダプター

ACアダプター

65W (AC 100V-240V 50/60Hz, USB PD Type)

ソフトウェア

LG Easy Guide

LG Reader Mode

LG TroubleShooting

LG Control Center

LG Update Center

LG Power Manager

McAfee Live Safe

○ (30日無料体験版)

アクセサリー

AC/DCアダプター・電源コード

インストールガイド

保証書

省エネ法に基づくエネルギー消費効率

目標年度

2022年度

区分

12区分

年間消費電力量 (kWh/年)

19.1

省エネ基準達成率

AA

ご注意

保証期間

ご購入後1年間。※但しバッテリーは6ヶ月間