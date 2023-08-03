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Windows 10 Home (64bit)&Office/第10世代 Core i7/1350g/19.5時間駆動
全てのスペック
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JANコード
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49-89027-016866
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オペレーティングシステム
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Windows 10 Home (64bit)
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Office
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Microsoft Office Home & Business 2019
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カラー
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ダークシルバー
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外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
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380.6×262.6×17.4
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重量
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約1350g
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プロセッサー
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インテル® Core™ i7-1065G7 プロセッサー
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動作周波数
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1.30GHz (インテル® ターボ･ブースト･テクノロジー2.0適用時最大3.90GHz)
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キャッシュメモリ
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L3 キャッシュ 8MB
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コア数/スレッド数
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4コア/8スレッド
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容量
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DDR4-3200MHz 16GB
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最大容量
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24GB
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搭載数
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8GB×2
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グラフィックアクセラレーター
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インテル® Iris® Plus グラフィックス
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サイズ
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17.0インチ
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液晶方式
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IPS
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解像度
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2560×1600 (WQXGA)
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表面処理
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グレア
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HDMI
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4096×2160@60Hz / 約10.7億色(10bit)
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Thunderbolt™ 3(USB Type-C™)
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5120×3200@60Hz (約10.7億色)
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容量
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SSD 512GB （NVMe）
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搭載数
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512GB ×1
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空きスロット
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×1
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内蔵スピーカー
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1.5W+1.5W ステレオスピーカー
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マイク
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○ ※ステレオミニジャック(ヘッドホン出力､マイク入力共用)
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HDMI出力
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1
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USB Type-C
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1 (Thunderbolt™ 3×1)
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USB Type-A
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3
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ヘッドホン出力
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1
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カードスロット
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1
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キーボード
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日本語キーボード(104キー/10キー付き/バックライト)
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ポインティングデバイス
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タッチパッド(ジェスチャー機能対応)
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Webカメラ
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HD (720p)
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指紋認証
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○
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LAN
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10Base-T/100Base-TX
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無線LAN
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Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax、a/b/g/n/ac対応)
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Bluetooth
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Bluetooth® 5.0
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駆動時間
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約19.5時間 ※JEITAバッテリ測定法Ver.2.0
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充電時間
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最大3時間
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バッテリー容量
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80Wh
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バッテリータイプ
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リチウムイオン(2Cell)
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ACアダプター
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48W(AC100-240 50/60Hz)
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Microsoft Office Home & Business 2019
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○
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LG Easy Guide
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○
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LG Reader Mode
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○
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LG TroubleShooting
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○
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LG Control Center
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○
-
LG Update Center
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○
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CyberLink PhotoDirector for LGE
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○
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CyberLink Media Player for LGE
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○
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CyberLink PowerDirector for LGE
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○
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AC/DCアダプター・電源コード
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○
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RJ45変換(USB Type-C)コネクター
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○
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インストールガイド
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○
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保証書
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○
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保証期間
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ご購入後1年間。※但しバッテリーは6ヶ月間
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省エネ法に基づくエネルギー消費効率
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M区分0.005(AAA)
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