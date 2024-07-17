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気になるニオイ・しわ・ダニや花粉をいつでもリフレッシュ。

仕様

レビュー

サポート

気になるニオイ・しわ・ダニや花粉をいつでもリフレッシュ。

S3RERB

気になるニオイ・しわ・ダニや花粉をいつでもリフレッシュ。

プリント

全てのスペック

基本仕様

  • 本体重量(製品のみ)

    78kg

  • 外形寸法(幅×高さ×奥行き)(mm)

    445×1850×585

  • カラー

    ブラウン

  • 運転音

    40dB(リフレッシュコース / 標準 使用時)　※運転音は各コースごとに異なります。

  • 消費電力(W)

    489(リフレッシュコース / 標準 使用時)　※消費電力は各コースごとに異なります。

  • JAN

    49-89027-011342

収納容量

  • 収納容量(kg)

    5.2

  • 収納アイテム数

    4(ハンガー3 + ズボン1)※付属のハンガーは2本です。

機能

  • 操作音 ON / Off

  • テクノロジー

    TrueSteam™ / インバーターヒートポンプコンプレッサー

  • コントロールパネル

    タッチパネル

  • Wi-Fi対応

    -

付属品

  • 1個

  • ハンガー

    2本

  • ズボンハンガー

    1本

リフレッシュ（分）

  • 標準

    ○ (48)

  • おいそぎ

    ○ (20)

  • しっかり

    ○ (67)

除菌プラス（分）

  • 標準

    ○ (88)

  • 強力

    ○ (103)

乾燥（分）

  • 自動乾燥

    ○ (120)

  • デリケート

    ○ (150)

  • タイマー乾燥

    ○ (30-150)

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