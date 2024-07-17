We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG DUALWash Steam / 洗11+2kg/乾6kg / Main : FG1611H2V, Mini : TG2402NTWV
全てのスペック
メイン洗濯機
-
外形寸法(幅×奥行き×高さ)
600×730×850mm
-
重量
約76kg
-
洗濯容量
11kg
-
乾燥容量
6kg
-
運転音(洗濯/脱水/乾燥)
36db/45db/35db
-
インテリジェント洗濯システム
○
-
水温設定(℃)
冷水/20/30/40/60℃
-
乾燥方式
ヒーター式(ハイブリッド乾燥)
-
操作パネル
タッチ式
-
標準使用水量(50/60Hz)
洗濯:80L、洗濯乾燥時:58L
-
スチーム機能
○
-
洗濯消費電力量(50/60Hz)
洗濯時:58Wh、洗濯-乾燥時(標準/ECO):2050Wh/-
-
目安洗濯時間
洗濯時:32分、洗濯-乾燥時(標準/ECO):165分/-
ミニ洗濯機
-
外形寸法(幅×奥行き×高さ)
600×730×365mm
-
重量
約43kg
-
洗濯容量
2kg
-
運転音(洗濯/脱水/乾燥)
洗濯:31db、脱水:39db
-
操作パネル
タッチ式
-
標準使用水量(50/60Hz)
41L
-
洗濯消費電力量(50/60Hz)
40Wh
-
目安洗濯時間
32分
おすすめ製品
-
製品の登録
長く安心して製品をお使いいただくための第一歩。ぜひご登録ください。
-
製品サポートFAQ
マニュアルダウンロード、トラブルシューティング、保証情報を検索する。
-
お買い物サポート
注文履歴・FAQ
-
修理のご相談・お申し込み
出張修理・宅配修理を承ります
-
Live chat *オンラインショップ専用
オペレーターとWebチャット
月～土(年末年始は除く) 10時～17時
-
LINE
オペレーターとLINE
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中
-
お電話
日本人スタッフが対応
月～土(年末年始は除く) 9時～18時
-
Eメール
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中