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LG DUALWash Steam / 洗11+2kg/乾6kg / Main : FG1611H2W, Mini : TG2402NTWW

仕様

レビュー

サポート

LG DUALWash Steam / 洗11+2kg/乾6kg / Main : FG1611H2W, Mini : TG2402NTWW

DULW18H3WJ

LG DUALWash Steam / 洗11+2kg/乾6kg / Main : FG1611H2W, Mini : TG2402NTWW

プリント

全てのスペック

メイン洗濯機

  • 外形寸法(幅×奥行き×高さ)

    600×730×850mm

  • 重量

    約76kg

  • 洗濯容量

    11kg

  • 乾燥容量

    6kg

  • 運転音(洗濯/脱水/乾燥)

    36db/45db/35db

  • インテリジェント洗濯システム

  • 水温設定(℃)

    冷水/20/30/40/60℃

  • 乾燥方式

    ヒーター式(ハイブリッド乾燥)

  • 操作パネル

    タッチ式

  • スチーム機能

  • 標準使用水量(50/60Hz)

    洗濯:80L、洗濯乾燥時:58L

  • 洗濯消費電力量(50/60Hz)

    洗濯時:58Wh、洗濯-乾燥時(標準/ECO):2050Wh/-

  • 目安洗濯時間

    洗濯時:32分、洗濯-乾燥時(標準/ECO):165分/-

ミニ洗濯機

  • 外形寸法(幅×奥行き×高さ)

    600×730×365mm

  • 重量

    約43kg

  • 洗濯容量

    2kg

  • 運転音(洗濯/脱水/乾燥)

    洗濯:31db、脱水:39db

  • 操作パネル

    タッチ式

  • 標準使用水量(50/60Hz)

    41L

  • 洗濯消費電力量(50/60Hz)

    40Wh

  • 目安洗濯時間

    32分

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