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5.5kg全自動洗濯機 JAN:49-89027-005013

仕様

レビュー

サポート

5.5kg全自動洗濯機 JAN:49-89027-005013

WF-D55WSA

5.5kg全自動洗濯機 JAN:49-89027-005013

プリント

全てのスペック

一般仕様

  • ボディーカラー

    ホワイト

  • 洗濯

    5.5kg

  • 簡易乾燥（送風）

    2.0kg

  • チャイルドロック

  • 風呂水ポンプ

    ×

  • 予約時間

    3～48時間

  • 排水方式

    後ろ排水

  • 洗濯槽

    ステンレス

  • 本体寸法（幅X奥行きX高さ）

    540×583×910mm

  • 重量

    38.5kg

  • 標準使用水量

    88ℓ

  • 標準水位

    10段階水位（27～63ℓ）

  • 設置可能防水パン（奥行内付）

    550×550mm以上

電力

  • 消費電力量（50/60Hz）

    120Wh

  • 消費電力（50/60Hz）

    550/500W

運転音

  • 洗濯時

    31dB

  • 脱水時

    38dB

洗濯コース

  • 標準

  • ウール

  • おいそぎ

  • しっかり

  • わたしコース

  • ナイトコース

  • 槽洗浄

  • デリケート

運転時間

  • 標準

    41～60分

  • おいそぎ

    21〜25分

  • 風乾燥

    60・90・120分

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