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WF-D80VBA
8.0kg全自動洗濯機
全てのスペック
一般仕様
-
ボディーカラー
メタリックシルバー
-
洗濯
8.0kg
-
簡易乾燥（送風）
2.5kg
-
チャイルドロック
○
-
風呂水ポンプ
×
-
予約時間
3～48時間
-
排水方式
後ろ排水
-
洗濯槽
ステンレス
-
本体寸法（幅X奥行きX高さ）
540×583×935mm
-
重量
38.5kg
-
標準使用水量
99ℓ
-
標準水位
10段階水位（27〜69ℓ）
電力
-
消費電力（60Hz)
550/500W
-
消費電力量（50/60Hz）
120Wh
運転音
-
洗濯時
31dB
-
脱水時
38dB
洗濯コース
-
標準
○
-
ウール
○
-
おいそぎ
○
-
しっかり
○
-
わたしコース
○
-
ナイトコース
○
-
パワーすすぎ
○
-
槽洗浄
○
運転時間
-
標準
39〜58分
-
おいそぎ
21〜25分
-
つけ洗い
40・50・60分
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