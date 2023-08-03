ライブコマースの未来

毎回異なるゲストへ「前進するためのヒント」を伺うインタビュー生配信番組「INPUT FRIDAY」。

第1回目はSHOWROOM株式会社 代表取締役社長の前田裕二氏をゲストに迎え、ライブコマースの未来などについて語っていただいた。

前田氏はライブコマースの現状を、第三者視点をもったライバーに起因するファンコマースと分析。コミュニティリーダーの高瀬氏から「ニッチの積み重ね」という指摘に対しても、ライバーのクオリティやエンタメ性を高め、一人に刺さる「深さ」からより多くの人にリーチする「幅」へと転化させることで、ライブコマースをもっと成長させていきたいという思いを語った。

さらに、MC前田氏の自身の経験から「私だけが知っている」という最初のファンがメジャーになって離れるのはさみしいという話をすると、前田氏はNFT（Non-Fungible Token（非代替性トークン））やブロックチェーンを駆使して、最初のファンをつなぎつつ、広げていきたいという構想にもふれた。

また、メンタル面からもインプットすることの重要性や、周りも含め前向きにするために心がけていること、自分の弱みを克服するだけでなく強みを活かして前進するための前田氏ならではのヒントも語った。