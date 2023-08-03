話題のクリエイターが、日常でパソコンをどう使い、どのようにアウトプットしているのかを見ていくインタビュー生配信番組「The Only LG gram」。第2回目は写真家の佐藤健寿さんをゲストに迎え、「世界のリアルな切り撮り方」をテーマにお話を伺った。

友人の紹介で就職したが入社式の日に退職したという驚きのエピソードを持つ佐藤氏。写真家は天職だという。写真家は資格もなく誰でもできるものだが、長く続けることが大事であり、そのためにも「マイペース」で淡々と続けていくのが重要。わざわざ撮影に行っても撮影ができない場合もあるが、それほどこたえることはないと語った。ネガティブというわけでもなく、常に低空飛行で前進し続けている佐藤氏の姿が伺えた。

パソコンは写真の整理の他、写真集の編集もDTPソフトで台割りをしてPDFで出力して確認する際に使うと語る。今回、MCの前田氏が撮った花の写真を佐藤氏のアドバイスで実際にLG gramをつかって調整してみる試みも。撮ったものを自分の印象に合わせて写真を調整することも大事で、撮影と調整が1セットだと佐藤氏は語った。