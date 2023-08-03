We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
L-01C
docomo STYLE series
全てのスペック
主な仕様
-
サイズ（高さ×幅×厚さ）
-
高さ約109mm×幅約50mm×厚さ約16.5mm（最厚部約18.4mm）※折りたたみ時
-
メインディスプレイ
-
約2.8インチ／横240ドット×縦400ドット・フルワイドQVGA TFT液晶／262,144色
-
サブディスプレイ
-
約0.9インチ／横128ドット×縦36ドット・PMOLED液晶／1色
-
連続待受時間
-
3G連続 約350時間／GSM連続 約220時間（静止時〔自動〕）
-
連続通話時間
-
3G 約210分／GSM 約180分
-
連続テレビ電話時間
-
約130分
-
カメラ有効画素数（外側）
-
顔検出オートフォーカス対応CMOSカメラ（約510万画素／約490万画素）
-
カメラ有効画素数（内側）
-
－
-
外部メモリー
-
最大対応容量 : microSD（2GB)／microSDHC（16GB)
通信事業者
-
docomo
-
Yes
-
製品の登録
長く安心して製品をお使いいただくための第一歩。ぜひご登録ください。
-
製品サポートFAQ
製品の使い方やお困りごとの解決方法をご案内しています。
-
お買い物サポート
注文履歴・FAQ
-
修理のご相談・お申し込み
出張修理・宅配修理を承ります
-
Live chat *オンラインショップ専用
オペレーターとWebチャット
月～土(年末年始は除く) 10時～17時
-
LINE
オペレーターとLINE
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中
-
お電話
日本人スタッフが対応
月～土(年末年始は除く) 9時～18時
-
Eメール
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中