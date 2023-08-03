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docomo STYLE series

仕様

レビュー

サポート

docomo STYLE series

L-01C

docomo STYLE series

プリント

全てのスペック

主な仕様

サイズ（高さ×幅×厚さ）

高さ約109mm×幅約50mm×厚さ約16.5mm（最厚部約18.4mm）※折りたたみ時

メインディスプレイ

約2.8インチ／横240ドット×縦400ドット・フルワイドQVGA TFT液晶／262,144色

サブディスプレイ

約0.9インチ／横128ドット×縦36ドット・PMOLED液晶／1色

連続待受時間

3G連続 約350時間／GSM連続 約220時間（静止時〔自動〕）

連続通話時間

3G 約210分／GSM 約180分

連続テレビ電話時間

約130分

カメラ有効画素数（外側）

顔検出オートフォーカス対応CMOSカメラ（約510万画素／約490万画素）

カメラ有効画素数（内側）

外部メモリー

最大対応容量 : microSD（2GB)／microSDHC（16GB)

通信事業者

docomo

Yes