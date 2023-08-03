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chocolate誕生
全てのスペック
主な仕様
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サイズ（高さ×幅×厚さ）
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約99×約48×18.3mm
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質量
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約111g
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メインディスプレイ
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約2.2インチ QVGA 262,144色 TFT液晶（240×320ドット）
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サブディスプレイ
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－
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連続待受時間
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3G静止時 : 約400時間、3G移動時 : 約300時間、GSM静止時 : 約350時間
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連続通話時間
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音声通話時 : 約140分（3G）、約180分（GSM）/テレビ電話通話時 : 約100分
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充電時間（ACアダプタ 01/02)
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約160分
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充電時間（DCアダプタ 01/02)
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約160分
メール関連機能
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受信メール保存件数
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最大1,000件
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送信メール保存件数
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最大500件
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デコメ絵文字®
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○
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同報メール
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最大5件
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メールフォルダ数
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最大19個
¡アプリ関連機能
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保存件数
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最大100件（5MBまで）
¡モード関連機能
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高速iモード通信（受信）
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○
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高速iモード通信（送信）
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○
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FOMAハイスピード対応
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○
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ブックマーク保存件数
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最大100件
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画面メモ保存件数
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最大50件
ミュージック関連機能
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iモーション
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約250分
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着うたフル®
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約720分 バックグラウンド再生対応
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SD-Audio
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約1800分 バックグラウンド再生対応
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Music&Videoチャネル
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約720分 バックグラウンド再生対応
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着うた/着うたフル
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約110MB（着うた/着うたフル）
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着うたフル保存曲数
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73曲
その他機能
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電話帳
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最大1,000件（1件あたり5番号/3アドレス）
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FOMAプラスエリア
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○
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iチャネル®
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○
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赤外線通信
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○
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国際ローミング対応（3G/GSM）
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○/○
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自動時差補正
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○
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マルチアクセス
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○
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バーコードリーダー
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○
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外部メモリー
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microSD™2GB
カメラ機能
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有効画素数（外側）
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約200万画素
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有効画素数（内側）
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約30万画素
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接写
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○（外側のみ）
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静止画/オートフォーカス
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○（外側のみ）
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静止画/記録サイズ（外側）
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UXGA（1600×1200）、SXGA（1280×960）、VGA（640×480）、CIF（352×288）、壁紙（240×320）、QCIF（176×144）、Sub-QCIF（128×96）、電話帳用（120×160）、メニューアイコン（80×70）
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静止画/保存件数（本体）
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最大約1,000枚※1
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静止画/連続撮影
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CIF（4枚）、壁紙（6枚）、QCIF（6枚）、Sub-QCIF（6枚）、電話帳用（6枚）、メニューアイコン（6枚）
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動画/記録サイズ（外側）
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QCIF（176×144）、 Sub-QCIF（128×96）
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動画/記録サイズ（内側）
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QCIF（176×144）、 Sub-QCIF（128×96）
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動画/ファイル形式
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MP4
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動画/録画時間
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合計約290分
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動画/フレームレート
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最大15fps
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動画/画質
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3種類（スーパーファイン、ファイン、ノーマル）
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動画/デジタルズーム
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最大約3倍
メモリーカード対応状況※
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microSD/microSDHC
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2007年11月27日現在
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LG Electronics株式会社
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256MB、512MB、1GB
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サンディスク株式会社
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256MB、512MB、2GB
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Panasonic株式会社
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512MB、2GB
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株式会社東芝
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512MB、2GB
通信事業者
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docomo
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Yes
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