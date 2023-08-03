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FOMA L705i
全てのスペック
主な仕様
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サイズ（高さ×幅×厚さ）
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約100×約51×16.5mm
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質量
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約99g
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メインディスプレイ
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約2.4インチ QVGA 262,144色 TFT液晶
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サブディスプレイ
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約1.3インチ 65,536色
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連続通話時間
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音声通話時 : 約140分（GSM 約170分）/テレビ電話 約90分
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連続待受時間（静止時）
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約300時間（GSM 約300時間）
メール関連機能
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受信メール保存件数
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最大1,000件（10.0MB）
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送信メール保存件数
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最大500件（5.0MB）
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デコメ絵文字®
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○
¡モード関連機能
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ブックマーク保存件数
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最大100件
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画面メモ保存件数
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最大50件
その他機能
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電話帳
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最大1,000件（1件あたり5番号/3アドレス）
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着うたフル®保存件数
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約73曲（内蔵メモリ）
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Music&Videoチャネル
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－
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FOMAプラスエリア
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○
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iチャネル®
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○
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赤外線通信
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○※テレビなどのリモコン操作をする事は出来ません。
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国際ローミング対応（3G/GSM）
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○/○
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ミュージックプレーヤー
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－
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FOMA HIGH-SPEED
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－
カメラ機能
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有効画素数（外側）
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約130万画素 CMOS
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有効画素数（内側）
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－
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接写
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－
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静止画/オートフォーカス
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－
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静止画/記録サイズ（外側）
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SXGA（1280×960）、VGA（640×480）、CIF（352×288）、壁紙（240×320）、QCIF（176×144）、Sub-QCIF（128×96）、電話帳用（120×160）、メニューアイコン（80×70）
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静止画/保存件数（本体）
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最大約530枚
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静止画/連続撮影
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CIF（4枚）、壁紙（6枚）、QCIF（6枚）、Sub-QCIF（6枚）、電話帳用（6枚）、メニューアイコン（6枚）
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静止画/デジタルズーム
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最大約3.4倍（10段階）
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動画/記録サイズ（外側）
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QCIF（176×144）、 Sub-QCIF（128×96）
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動画/ファイル形式
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MP4
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動画/録画時間
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1件につき最大約60分
通信事業者
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docomo
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Yes
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