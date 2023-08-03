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FOMA L705iX

仕様

レビュー

サポート

FOMA L705iX

L705iX

FOMA L705iX

プリント

全てのスペック

主な仕様

サイズ（高さ×幅×厚さ）

約100×約51×15.6mm

質量

約126g

メインディスプレイ

約2.2インチ QVGA 262,144色 TFT液晶（240×320ドット）

サブディスプレイ

連続待受時間

約330時間

連続通話時間

約140分/テレビ電話 約90分

充電時間（ACアダプタ 01/02)

約160分

充電時間（DCアダプタ 01/02)

約160分

メール関連機能

受信メール保存件数

最大1,000件（10.0MB）

送信メール保存件数

最大500件（5.0MB）

デコメ絵文字®

デコメアニメ®

同報メール

最大5件

メールフォルダ数

最大20個

¡アプリ関連機能

保存件数

最大100件（5MB）

¡モード関連機能

高速iモード通信（受信）

高速iモード通信（送信）

FOMAハイスピード対応

ブックマーク保存件数

最大100件

画面メモ保存件数

最大50件

ミュージック関連機能

iモーション

約200分

着うたフル®

約900分 バックグラウンド再生対応

SD-Audio

約1800分 バックグラウンド再生対応

Music&Videoチャネル

約900分 バックグラウンド再生対応

着うたフル®保存曲数

約66曲

その他機能

電話帳

最大1,000件（1件あたり5番号/3アドレス）

FOMAプラスエリア

iチャネル®

赤外線通信

国際ローミング対応（3G/GSM）

○/－

バーコードリーダー

外部メモリー

microSD™（別売） ※最大2GBまで対応

カメラ機能

有効画素数（外側）

約200万画素

有効画素数（内側）

約30万画素

接写

静止画/オートフォーカス

静止画/記録サイズ（外側）

UXGA（1600×1200）、SXGA（1280×960）、VGA（640×480）、CIF（352×288）、壁紙（240×320）、QCIF（176×144）、Sub-QCIF（128×96）、電話帳用（120×160）、メニューアイコン（80×70）

静止画/保存件数（本体）

最大約530枚

静止画/連続撮影

CIF（4枚）、壁紙（6枚）、QCIF（6枚）、Sub-QCIF（6枚）、電話帳用（6枚）、メニューアイコン（6枚）

静止画/ファイル形式

JPEG

静止画/画質

3種類（スーパーファイン、ファイン、標準）

静止画/デジタルズーム

最大約3.4倍（10段階）

動画/記録サイズ（外側）

QCIF（176×144）、 Sub-QCIF（128×96）

動画/ファイル形式

MP4

動画/録画時間

合計約220分

動画/フレームレート

最大15fps

動画/画質

3種類（スーパーファイン、ファイン、標準）

動画/デジタルズーム

最大約3.4倍

メモリーカード対応状況※

microSD/microSDHC

2008年7月22日現在

LG Electronics株式会社

512MB、1GB

サンディスク株式会社

64MB、128MB、256MB、512MB、1GB、2GB

Transcend

1GB、2GB

Memorex

2GB

通信事業者

docomo

Yes