Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
FOMA L706ie

仕様

レビュー

サポート

FOMA L706ie

L706ie

FOMA L706ie

プリント

全てのスペック

主な仕様

サイズ（高さ×幅×厚さ）

約100×約51×17.3mm

質量

約106g

メインディスプレイ

約2.4インチ QVGA 262,144色 TFT液晶（240×320ドット）

サブディスプレイ

約1.3インチ 65,536色（128×160ドット）

連続待受時間

約300時間（GSM 約300時間）

連続通話時間

約150分/GSM 約170分/テレビ電話※1 約100分

充電時間（ACアダプタ 01/02)

約150分

充電時間（DCアダプタ 01/02)

約150分

メール関連機能

受信メール保存件数

最大1,000件（10.0MB）

送信メール保存件数

最大500件（5.0MB）

デコメ絵文字®

デコメアニメ®

同報メール

最大5件

メールフォルダ数

最大20個

¡アプリ関連機能

保存件数

最大100件※3

¡モード関連機能

FOMAハイスピード対応

○（3.6Mbps）※2

ブックマーク保存件数

最大100件

画面メモ保存件数

最大50件

その他機能

電話帳

最大1,000件（1件あたり5番号/3アドレス）

着うた®

着うたフル®

Music&Videoチャネル

FOMAプラスエリア

iチャネル®

赤外線通信

国際ローミング対応（3G/GSM）

○/○

バーコードリーダー

外部メモリー

カメラ機能

有効画素数（外側）

約130万画素 CMOS

有効画素数（内側）

接写

静止画/オートフォーカス

静止画/記録サイズ（外側）

SXGA（1280×960）、VGA（640×480）、CIF（352×288）、壁紙（240×320）、QCIF（176×144）、Sub-QCIF（128×96）、電話帳用（120×160）、メニューアイコン（80×70）

静止画/保存件数（本体）

最大約995枚※3

静止画/連続撮影

CIF（4枚）、壁紙（6枚）、QCIF（6枚）、Sub-QCIF（6枚）、電話帳用（6枚）、メニューアイコン（6枚）

静止画/ファイル形式

JPEG

静止画/画質

3種類（スーパーファイン、ファイン、標準）

静止画/デジタルズーム

最大2.0倍（10段階）

動画/記録サイズ（外側）

QCIF（176×144）、 Sub-QCIF（128×96）

動画/ファイル形式

MP4

動画/録画時間

最大合計約231分※3（1件につき最大約60分）

動画/フレームレート

最大15fps

動画/画質

3種類（スーパーファイン、ファイン、標準）

動画/デジタルズーム

最大約2.3倍

通信事業者

docomo

Yes