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衣類ケア家電
|Steam™
TrueSteam テクノロジーで、
毎日除菌
|Moving Hanger™
振動によりニオイを取り除き、衣類をリフレッシュ。
|パンツのしわ
ズボンを素早くかんたんケア
空気清浄機
360° Air Purification
Fresh air in every direction
Mood Lighting
Switch the mood with colorful ambient lighting choices
Wireless charging
Pop on top to power up
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