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除湿器
空気清浄機
衣類ケア家電

ベッドの横には赤い色の「Aero furniture」があります。

詳しくはこちら

衣類ケア家電

This is an image showing the Instaview Fridge Freezers

スチームで毎日リフレッシュ

スチームで毎日リフレッシュ 詳細を見る スチームで毎日リフレッシュ 今すぐ購入
これはパープルのブラウスとスチームの画像です。
Steam™

TrueSteam テクノロジーで、
毎日除菌

これは Moving Hanger™ 機能の画像です。
Moving Hanger™

振動によりニオイを取り除き、衣類をリフレッシュ。  

これはパンツのしわ機能の画像です。
パンツのしわ

ズボンを素早くかんたんケア

空気清浄機

ベッドの横には白を基調とした AeroFurniture が置かれています。

暮らしをデザインするマルチ機能空気清浄機

暮らしをデザインするマルチ機能空気清浄機 詳細を見る
A 3D graphic image showing air being filtered with the product's filter part detached.

360° Air Purification

Fresh air in every direction

詳細を見る
The mood light at the bottom of the cover of the Aero Furniture is on.

Mood Lighting

Switch the mood with colorful ambient lighting choices 

A smartphone is being charged on top of a wireless charger on an Aero Furniture.

Wireless charging

Pop on top to power up

* BPP(Baseline Power Profile)：0~5W充電 Qi 認定 , PPDE(Proprietary Power Delivery Extension)：5~15W高速ワイヤレス充電 Qi 認定 , スマートフォンワイヤレス充電対応(対応機種限定) , スマートウォッチ充電は未対応。

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