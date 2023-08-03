Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
【アマゾン限定】LG gram/14.0インチIPS液晶/第13世代インテル® Core™ i5/999g/最大37時間駆動/メモリ 8GB SSD 512GB/Windows 11 Home

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

【アマゾン限定】LG gram/14.0インチIPS液晶/第13世代インテル® Core™ i5/999g/最大37時間駆動/メモリ 8GB SSD 512GB/Windows 11 Home

14ZB90R-MR55J

【アマゾン限定】LG gram/14.0インチIPS液晶/第13世代インテル® Core™ i5/999g/最大37時間駆動/メモリ 8GB SSD 512GB/Windows 11 Home

LG gramを持って歩いている男がいます。

この一台と､どこにでも｡

※画像はイメージです。

あらゆる機能を備えながらも、変わらない軽さを実現したLG gram

モバイルPCの最高峰へ。

※画像はイメージです。

14インチで999g

楽々持ち運べる大画面

14.0インチの大画面かつ長時間バッテリーを搭載しながら、
わずか999gの軽量化を実現。

14インチ

1920×1200(16:10)

最大37時間

長時間バッテリー

999g

頑丈かつ軽量

※画像はイメージです。

MIL-STD-810H

米国国防総省の厳しい耐久性試験をクリア

航空機のボディなどで使用される軽量かつ頑丈なマグネシウム合金を採用。軽量でありながら優れた耐衝撃性を実現しています。厳しい環境下での使用を想定した米国国防総省「MIL-STD-810H」準拠のテストを7項目クリアしています。

※MIL規格に基づいて、KOLAS Labsにて2023年01月実施の試験による。 衝撃・落下テスト：[衝撃]衝撃波形20G 11msecを6方向各3回 計18回 [運送時落下]高さ1220mmから26回(梱包時/床材質：鉄板)/振動テスト：5～500Hzを3方向各1時間 計3時間/高温テスト：[動作時]32℃～49℃で72時間 [保管時]33℃～71℃で168時間/低温テスト：[動作時]-21℃で24時間 [保管時]-25℃で24時間/低圧(高度)テスト：[動作時、保管時] 高度4,572mで1時間/砂塵テスト：砂塵を風速8.9m/sで12時間/塩水噴霧テスト：塩水噴霧24時間、乾燥24時間実施後腐食検査 2回*データは試験の結果であり、同一の条件において、破損しないこと、故障しないことを保証するものではありません。

16:10 IPSディスプレイ（DCI-P3 99%)

美しく、快適なディスプレイ

作業効率を高める快適な画面

作業効率を高める快適な画面

フルHDの約2倍の表示領域と見やすい16:10の画面

office

作業効率を高める快適な画面

フルHDの約2倍の表示領域と見やすい16:10の画面

フルHDの約2倍の表示領域と見やすい16:10の画面

作業効率を高める快適な画面

フルHDの約2倍の表示領域と見やすい16:10の画面

画面を楽しもう

ハリウッドを中心とする映画製作会社で構成されるDCIが定めたデジタルシネマ規格の広域な色域「DCI-P3」を99%カバー。映画製作者が表現したかった色彩を忠実に再現します。
幅広い色域をもたらすDCI-P3 99%

※DCI-P3標準99%、最小95%　※画像はイメージです。

コンパクトな筐体は、機動性と生産性を追求したものです。
コンパクトなサイズ

没入感を高める
スリムデザイン

ベゼルは極限までスリムに、ヒンジ部分はフラットに仕上げました。LG gramの洗練されたコンパクト・薄型設計を実現すると同時に、まるで画面だけがあるようなデザインによって、映像視聴時の高い没入感と、作業時は画面に集中できる環境を提供します。

※画像はイメージです。

快適に操作できる
入力デバイス

快適なタイピング

大きくフラットなキーキャップにより、より正確なタイピングが可能になり、タイプミスを減らすことができます。

キーストロークの改善

深さ1.65mmのキーストロークは、心地よい打鍵感を実現します。

タッチパッドで広々操作

幅13cm以上の大型タッチパッドを採用し、マウスがなくても快適な操作性を提供します。

※画像はイメージです。

第13世代インテル® Core
プロセッサー

2022年モデルより更に高いパフォーマンスを実現する最新第13世代インテル® Core
プロセッサーを搭載。ゲームからクリエイティブ作業まで、あらゆる用途における要求に応えられます。

インテル® Core™チップを表示しています。

※画像はイメージです。

最新のWindows OSを採用

柔軟性と使いやすさを考慮し再設計。セキュリティ、アクセシビリティ、ソーシャル機能のアップグレードにより、画面スペースを最適化し、生産性を向上させます。

Windows11のロゴと背景画像が表示されます。

It shows the scene that users works or watch video from daytime to night time.
80Whのバッテリー

1日の外出ならLG gramだけ持って

ほぼ1日使用できる最大30時間の長時間バッテリーを搭載。新素材カーボンナノチューブ採用の高密度バッテリーによって、軽量、コンパクトでありながら80Whの大容量を実現。また負荷の大きい高速充電とは異なり、バッテリーの経年的な劣化も軽減します。

※記載されている駆動時間はJEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)による測定結果です。使用する環境、使用状況、周辺機器の接続状況等に応じて大きく変わります。 ※計測方法については、こちらをご参照ください。 ※画像はイメージです。

Thunderbolt 4

接続をケーブル1本で

USB3.0の8倍もの最大40Gbpsのデータ転送を実現するThunderbolt 4端子を2ポート搭載。Thunderbolt 4はデータの転送だけでなく最大5Kで60Hz（1秒間に60フレーム）までの映像出力、音声出力、充電（15Wまでの給電対応）をケーブル1本で同時にできます。

転送、充電、ディスプレイ接続をすべて担う Thunderbolt™ 4。

※Thunderbolt™ ケーブルは別売りです。 ※USB PD(Power Delivery)をサポートした機器との接続が必要です。 ※付属のアダプターを使用しない場合は、10W以上出力可能な充電機器が必要です。 ※画像はイメージです。

data_transfer_up_to_40_gb/s icon.

最大40Gbpsのデータ転送

Power Delivery Up to 15W icon.

充電・給電

Up to 5K Display icon.

最大5K@60Hzの映像出力

LG Glance by Mirametrix®
離席時の自動画面ロック機能、画面を見ていないときには画面にぼかしを入れたり、背後に人がいるときは画面上に警告を表示するなどの豊富なセキュリティ対策と、ユーザーの目線が、パソコンからモニターに移動した際、目線の動きに合わせて作業中のアプリケーションやマウスポインターも自動でモニターに移動させる機能など、作業性を高める機能も搭載。

※画像・動画はイメージです。

あらゆる場面、さまざまな場所で

快適に、そして手軽に

暗い場所でも、静かな場所でも、さまざまな人に自由をもたらす快適ノート。

立ち上げたいときにワンタッチで

ロック解除の際にパスワード入力が不要かつ強固なセキュリティを実現する指紋認証に対応。すぐに起動したい場面でも電源ボタンだけで使えます。

ユニバーサル充電規格

USB PD(Power Delivery)に対応し、LG gramの電源供給と、接続されたデバイスの充電を同時に行うことができます。

※画像はイメージです。

プリント

仕様

サイズ

14インチ

プロセッサー

インテル® Core™ i5-1340P プロセッサー

メモリ

8GB(デュアルチャネル LPDDR5 6000MHz)

SSD

NVMe™ 512GB(PCIe4.0x4､空きスロット(M.2 2280)×1)

重量[kg]

0.999

解像度

1920×1200(WUXGA)

グラフィックアクセラレーター

インテル® Iris® Xe グラフィックス

色域(標準値)

DCI-P3 99%

オペレーティングシステム

Windows 11 Home

全てのスペック

付属品

付属品

AC-DCアダプター、電源ケーブル、インストールガイド、保証書

記憶装置

カードスロット

microSD

SSD

NVMe™ 512GB(PCIe4.0x4､空きスロット(M.2 2280)×1)

バッテリー

バッテリー容量

72Wh

ボタン

ボタン

電源ボタン(指紋認証非対応)

外形寸法/重量

外形寸法(幅×奥行×高さ)[mm] ※突起部組まず

312×213.9×16.8

梱包時外形寸法[mm]

432×262×60

梱包時重量[kg]

1.9

重量[kg]

0.999

インフォメーション

製品名

LG gram

発売

2023年

LED

LED

電源、DC-In、キャップロック、Webカメラ

電源

ACアダプタ

65W

サウンド

オーディオ

HDオーディオ(Dolby Atmos対応)

内蔵スピーカー

2W+2W(最大5Wスマートアンプ)

デザイン

筐体素材

マグネシウム、PC-ABS

本体カラー

ブラック

システム

グラフィックアクセラレーター

インテル® Iris® Xe グラフィックス

メモリ

8GB(デュアルチャネル LPDDR5 6000MHz)

オペレーティングシステム

Windows 11 Home

プロセッサー

インテル® Core™ i5-1340P プロセッサー

接続性

Bluetooth®

Bluetooth® 5.1

ウェブカメラ

フルHD(1080p)ウェブカメラ(顔認証機能)+デュアルマイク

Wi-Fi

Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax、a/b/g/n/ac対応)

セキュリティ

TPM

fTPM

ケンジントンロック

SSDセキュリティ

ディスプレイ

輝度(標準値)

350cd/㎡

色域(標準値)

DCI-P3 99%

コントラスト比(標準値)

1,200:1

Panel Multi

LGD

パネルタイプ

IPS

表面処理

アンチグレア

アスペクト比(水平:垂直)

16:10

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数)

60Hz

解像度

1920×1200(WUXGA)

画面サイズ

14インチ

入力装置

キーボード

日本語83キー(キーピッチ19.05×18.5mm、キ－ストローク1.65±0.2mm、バックライト)

ポインティングデバイス

タッチパッド(131.5×82.6mm､スクロール/ジェスチャー機能対応)

出入力端子

HDMI出力

ヘッドホン出力

1(4極：マイク入力+ヘッドホン出力)

USB Type-A

1(USB 3.2 Gen2x1(最大10Gbps))

USB Type-C™

2(USB4 Gen3x2(Thunderbolt™ 4 最大40Gbps))

ソフトウェア

Alexa for PC

Dolby Atmos

インテル®コネクティビティ・パフォーマンス・スイート

インテル® Unison™

LG Display Extension

LG Glance by Mirametrix®

LG Lively Theme (Wall-paper/ icon)

LG On Screen Display 3

LG PC Manuals

LG Security Guard

LG Smart Assistant 2.0 ( Add feature : LG Cleaning Helper, LG Hotkey Extension)

LG Update & Recovery

マカフィー® リブセーフ™ (30日無料体験版)

Microsoft 365(30日無料体験版)

壁紙

ファイナルパソコン引越し

Sync on Mobile

公式サイトで購入

14ZB90R-MR55J

【アマゾン限定】LG gram/14.0インチIPS液晶/第13世代インテル® Core™ i5/999g/最大37時間駆動/メモリ 8GB SSD 512GB/Windows 11 Home

お取り扱い店舗