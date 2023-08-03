16T90R16MR7

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【公式限定セット】 LG gram 2in1 16T90R-KA78J + モバイルモニターLG gram + view 16MR70

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【公式限定セット】 LG gram 2in1 16T90R-KA78J + モバイルモニターLG gram + view 16MR70

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【公式限定セット】 LG gram 2in1 16T90R-KA78J + モバイルモニターLG gram + view 16MR70

Front view
プリント

全てのスペック

付属品

付属品

カバー, USB Type-Cケーブル

認証

認証

VCCI (クラスB)、FCC-B、CE、ROHS指令、J-Moss

外形寸法/重量

外形寸法(幅×奥行×高さ)[mm] ※突起部含まず

360×246×8

梱包時外形寸法[mm]

419×288×60

重量[kg]

0.67(カバー装着時0.92)

デザイン

筐体素材

アルミニウム、PC-ABS

本体カラー

シルバー

セキュリティ

TPM

fTPM

ディスプレイ

輝度(標準値)

350cd/㎡

色域(標準値)

DCI-P3 99%

コントラスト比(標準値)

1,200:1

Panel Multi

LGD

パネルタイプ

IPS

表面処理

アンチグレア

アスペクト比(水平:垂直)

16:10

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数)

60Hz

解像度

2560×1600(WQXGA)

画面サイズ

16インチ

出入力端子

USB Type-C™

2 (DP Alt Mode)

ソフトウェア

LG On Screen Display 3

プリント

全てのスペック

基本仕様

JANコード

49-89027-024618

オペレーティングシステム

Windows 11 Home

カラー

オブシディアンブラック

外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm)

356.6×248.3×16.95

重量

約1480g

梱包時寸法(幅×奥行×高さ)(mm)

490×67×310

梱包時重量

約2.58kg

CPU

プロセッサー

第13世代インテル® Core™ i7-1360P プロセッサー

動作周波数

Pコア5.0GHz/Eコア3.7GHz(最大)

キャッシュメモリ

L3キャッシュ 18MB

コア数/スレッド数

12コア(4P/8E) / 16スレッド

メモリ

容量

16GB

メモリタイプ

LPDDR5 5200MHz デュアルチャネル

空きスロット

0

グラフィックアクセラレーター

グラフィックアクセラレーター

インテル® Iris® Xe グラフィックス

ディスプレイ

サイズ

16.0インチ

アスペクト比

16:10

液晶方式

IPS

解像度

2560×1600 (WQXGA)

表示色

約1677万色 (8bit)

色域

DCI-P3 99%

垂直走査周波数

60Hz

コントラスト比(標準値)

1,200:1

輝度(標準値)

350cd/㎡

タッチパネル

外部モニター出力

USB Type-C™

4096×2304@60Hz / 約687億色(12bit)､5120×3200@60Hz / 約1677万色(8bit)

記憶装置

容量

SSD 1TB （NVMe）

SSD規格

PCIe 4.0×4/M.2 2280

搭載数

1TB ×1

空きスロット

×1

サウンド

内蔵スピーカー

2W+2W ステレオスピーカー(最大2.5W スマートアンプ)

マイク

○ ※ステレオミニジャック(ヘッドホン出力､マイク入力共用)

出入力端子

HDMI出力

0

USB Type-C

2 (USB4 Gen3×2(Thunderbolt™ 4 最大40Gbps))

USB Type-A

1 (USB3.2 Gen2×1(最大10Gbps))

ヘッドホン出力

ステレオミニジャック(ヘッドホン出力､マイク入力共用)

カードスロット

microSDカードスロット

入力装置

キーボード

日本語キーボード(101キー/10キー付き/バックライト)

　- キーピッチ

19.05×18.5mm

　- キーストローク

1.65±0.2mm

ポインティングデバイス

タッチパッド (131.5×82.9mm､スクロール/ジェスチャー機能対応)

Webカメラ

FHD (1080p)

顔認証

通信機能

無線LAN

Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax、a/b/g/n/ac対応)

Bluetooth

Bluetooth® 5.1

バッテリー

駆動時間

最大22.5時間 ※JEITAバッテリ測定法Ver.2.0

充電時間

最大3時間

バッテリー容量

80Wh

バッテリータイプ

リチウムイオン(2Cell)

AC/DCアダプター

ACアダプター

65W (AC 100V-240V 50/60Hz, USB PD Type)

ソフトウェア

LG PC Manuals

LG Smart Assistant

LG Update and Recovery

ファイナルパソコン引越し

LG Glance by Mirametrix

LG On Screen Display

○ (LG On Screen Display 3)

LG Display Extension

LG Security Guard

Dolby Atmos

McAfee Live Safe

○ (30日無料体験版)

アクセサリー

AC/DCアダプター・電源コード

HDMI(USB Type-C)変換コネクター

USB Type-Cケーブル

LG Stylus Pen

インストールガイド

保証書

省エネ法に基づくエネルギー消費効率

目標年度

2022年度

区分

12区分

省エネ基準達成率

AA

年間消費電力量 (kWh/年)

19.2

ご注意

保証期間

ご購入後1年間。※但しバッテリーは6ヶ月間

公式サイトで購入

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