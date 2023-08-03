16T90R16MR7

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【公式限定セット】 LG gram 2in1 16T90R-KA78J + モバイルモニターLG gram + view 16MR70
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USB Type-C™×2搭載 持ち運べるデュアルスクリーン 16インチ軽量高解像度2560×1600モバイルモニターLG gram +view
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LG gram 2in1/16.0インチ360ﾟ回転タッチパネルIPS液晶/LG Stylus Pen/第13世代インテル® Core™ i7/1480g/最大22.5時間駆動/メモリ 16GB SSD 1TB/Windows 11 Home
全てのスペック
付属品
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付属品
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カバー, USB Type-Cケーブル
認証
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認証
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VCCI (クラスB)、FCC-B、CE、ROHS指令、J-Moss
外形寸法/重量
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外形寸法(幅×奥行×高さ)[mm] ※突起部含まず
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360×246×8
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梱包時外形寸法[mm]
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419×288×60
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重量[kg]
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0.67(カバー装着時0.92)
デザイン
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筐体素材
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アルミニウム、PC-ABS
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本体カラー
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シルバー
セキュリティ
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TPM
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fTPM
ディスプレイ
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輝度(標準値)
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350cd/㎡
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色域(標準値)
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DCI-P3 99%
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コントラスト比(標準値)
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1,200:1
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Panel Multi
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LGD
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パネルタイプ
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IPS
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表面処理
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アンチグレア
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アスペクト比(水平:垂直)
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16:10
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最大リフレッシュレート(垂直走査周波数)
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60Hz
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解像度
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2560×1600(WQXGA)
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画面サイズ
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16インチ
出入力端子
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USB Type-C™
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2 (DP Alt Mode)
ソフトウェア
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LG On Screen Display 3
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○
全てのスペック
基本仕様
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JANコード
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49-89027-024618
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オペレーティングシステム
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Windows 11 Home
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カラー
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オブシディアンブラック
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外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
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356.6×248.3×16.95
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重量
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約1480g
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梱包時寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
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490×67×310
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梱包時重量
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約2.58kg
CPU
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プロセッサー
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第13世代インテル® Core™ i7-1360P プロセッサー
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動作周波数
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Pコア5.0GHz/Eコア3.7GHz(最大)
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キャッシュメモリ
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L3キャッシュ 18MB
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コア数/スレッド数
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12コア(4P/8E) / 16スレッド
メモリ
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容量
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16GB
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メモリタイプ
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LPDDR5 5200MHz デュアルチャネル
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空きスロット
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0
グラフィックアクセラレーター
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グラフィックアクセラレーター
-
インテル® Iris® Xe グラフィックス
ディスプレイ
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サイズ
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16.0インチ
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アスペクト比
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16:10
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液晶方式
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IPS
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解像度
-
2560×1600 (WQXGA)
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表示色
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約1677万色 (8bit)
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色域
-
DCI-P3 99%
-
垂直走査周波数
-
60Hz
-
コントラスト比(標準値)
-
1,200:1
-
輝度(標準値)
-
350cd/㎡
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タッチパネル
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○
外部モニター出力
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USB Type-C™
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4096×2304@60Hz / 約687億色(12bit)､5120×3200@60Hz / 約1677万色(8bit)
記憶装置
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容量
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SSD 1TB （NVMe）
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SSD規格
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PCIe 4.0×4/M.2 2280
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搭載数
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1TB ×1
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空きスロット
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×1
サウンド
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内蔵スピーカー
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2W+2W ステレオスピーカー(最大2.5W スマートアンプ)
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マイク
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○ ※ステレオミニジャック(ヘッドホン出力､マイク入力共用)
出入力端子
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HDMI出力
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0
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USB Type-C
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2 (USB4 Gen3×2(Thunderbolt™ 4 最大40Gbps))
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USB Type-A
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1 (USB3.2 Gen2×1(最大10Gbps))
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ヘッドホン出力
-
ステレオミニジャック(ヘッドホン出力､マイク入力共用)
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カードスロット
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microSDカードスロット
入力装置
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キーボード
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日本語キーボード(101キー/10キー付き/バックライト)
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- キーピッチ
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19.05×18.5mm
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- キーストローク
-
1.65±0.2mm
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ポインティングデバイス
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タッチパッド (131.5×82.9mm､スクロール/ジェスチャー機能対応)
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Webカメラ
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FHD (1080p)
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顔認証
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○
通信機能
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無線LAN
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Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax、a/b/g/n/ac対応)
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Bluetooth
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Bluetooth® 5.1
バッテリー
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駆動時間
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最大22.5時間 ※JEITAバッテリ測定法Ver.2.0
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充電時間
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最大3時間
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バッテリー容量
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80Wh
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バッテリータイプ
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リチウムイオン(2Cell)
AC/DCアダプター
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ACアダプター
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65W (AC 100V-240V 50/60Hz, USB PD Type)
ソフトウェア
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LG PC Manuals
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○
-
LG Smart Assistant
-
○
-
LG Update and Recovery
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○
-
ファイナルパソコン引越し
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○
-
LG Glance by Mirametrix
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○
-
LG On Screen Display
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○ (LG On Screen Display 3)
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LG Display Extension
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○
-
LG Security Guard
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○
-
Dolby Atmos
-
○
-
McAfee Live Safe
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○ (30日無料体験版)
アクセサリー
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AC/DCアダプター・電源コード
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○
-
HDMI(USB Type-C)変換コネクター
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○
-
USB Type-Cケーブル
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○
-
LG Stylus Pen
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○
-
インストールガイド
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○
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保証書
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○
省エネ法に基づくエネルギー消費効率
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目標年度
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2022年度
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区分
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12区分
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省エネ基準達成率
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AA
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年間消費電力量 (kWh/年)
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19.2
ご注意
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保証期間
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ご購入後1年間。※但しバッテリーは6ヶ月間
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製品の登録
長く安心して製品をお使いいただくための第一歩。ぜひご登録ください。
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製品サポートFAQ
製品の使い方やお困りごとの解決方法をご案内しています。
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お買い物サポート
注文履歴・FAQ
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修理のご相談・お申し込み
出張修理・宅配修理を承ります
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Live chat *オンラインショップ専用
オペレーターとWebチャット
月～土(年末年始は除く) 10時～17時
-
LINE
オペレーターとLINE
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中
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お電話
日本人スタッフが対応
月～土(年末年始は除く) 9時～18時
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Eメール
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中
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