16Z90RS16MR

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
【公式限定セット】 LG gram Style 16Z90RS-KA76J + モバイルモニターLG gram +view 16MR70
-
USB Type-C™×2搭載 持ち運べるデュアルスクリーン 16インチ軽量高解像度2560×1600モバイルモニターLG gram +view
-
LG gram Style/16.0インチ有機EL/オーロラホワイト/第13世代インテル® Core™ i7/1250g/最大14.5時間駆動/メモリ 16GB SSD 1TB/Windows 11 Home
全てのスペック
付属品
-
付属品
-
カバー, USB Type-Cケーブル
認証
-
認証
-
VCCI (クラスB)、FCC-B、CE、ROHS指令、J-Moss
外形寸法/重量
-
外形寸法(幅×奥行×高さ)[mm] ※突起部含まず
-
360×246×8
-
梱包時外形寸法[mm]
-
419×288×60
-
重量[kg]
-
0.67(カバー装着時0.92)
デザイン
-
筐体素材
-
アルミニウム、PC-ABS
-
本体カラー
-
シルバー
セキュリティ
-
TPM
-
fTPM
ディスプレイ
-
輝度(標準値)
-
350cd/㎡
-
色域(標準値)
-
DCI-P3 99%
-
コントラスト比(標準値)
-
1,200:1
-
Panel Multi
-
LGD
-
パネルタイプ
-
IPS
-
表面処理
-
アンチグレア
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
16:10
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数)
-
60Hz
-
解像度
-
2560×1600(WQXGA)
-
画面サイズ
-
16インチ
出入力端子
-
USB Type-C™
-
2 (DP Alt Mode)
ソフトウェア
-
LG On Screen Display 3
-
○
仕様
-
サイズ
-
16インチ
-
プロセッサー
-
インテル® Core™ i7-1360P プロセッサー
-
メモリ
-
16GB(デュアルチャネル LPDDR5 6000MHz)
-
SSD
-
NVMe™ 1TB(PCIe4.0x4､空きスロット(M.2 2280)×1)
-
重量[kg]
-
1.23
-
解像度
-
3200×2000(WQXGA+)
-
グラフィックアクセラレーター
-
インテル® Iris® Xe グラフィックス
-
色域(標準値)
-
DCI-P3 100%
-
オペレーティングシステム
-
Windows 11 Home
全てのスペック
付属品
-
付属品
-
AC-DCアダプター、電源ケーブル、インストールガイド、保証書
記憶装置
-
カードスロット
-
microSD
-
SSD
-
NVMe™ 1TB(PCIe4.0x4､空きスロット(M.2 2280)×1)
バッテリー
-
バッテリー容量
-
80Wh
ボタン
-
ボタン
-
電源ボタン(指紋認証非対応)
冷却システム
-
冷却システム
-
Mega cooling 4.0
認証
-
認証
-
VESA DisplayHDR™ TRUE BLACK 500
外形寸法/重量
-
外形寸法(幅×奥行×高さ)[mm] ※突起部組まず
-
355.1×241.3×15.9
-
梱包時外形寸法[mm]
-
475×290×60
-
梱包時重量[kg]
-
2.2
-
重量[kg]
-
1.23
インフォメーション
-
製品名
-
LG gram
-
発売
-
2023年
LED
-
LED
-
電源、DC-In、キャップロック、Webカメラ
電源
-
ACアダプタ
-
65W
サウンド
-
オーディオ
-
HDオーディオ(Dolby Atmos対応)
-
内蔵スピーカー
-
3W+3W(ステレオ)
デザイン
-
筐体素材
-
ガラス、マグネシウム、PC-ABCS
-
本体カラー
-
オーロラホワイト
システム
-
グラフィックアクセラレーター
-
インテル® Iris® Xe グラフィックス
-
メモリ
-
16GB(デュアルチャネル LPDDR5 6000MHz)
-
オペレーティングシステム
-
Windows 11 Home
-
プロセッサー
-
インテル® Core™ i7-1360P プロセッサー
接続性
-
Bluetooth®
-
Bluetooth® 5.1
-
ウェブカメラ
-
フルHD(1080p)ウェブカメラ(顔認証機能)+デュアルマイク
-
Wi-Fi
-
Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax、a/b/g/n/ac対応)
セキュリティ
-
TPM
-
fTPM
-
SSDセキュリティ
-
○
ディスプレイ
-
輝度(標準値)
-
400cd/㎡
-
色域(標準値)
-
DCI-P3 100%
-
コントラスト比(標準値)
-
1,000,000 :1
-
Panel Multi
-
SDC
-
パネルタイプ
-
有機EL
-
表面処理
-
アンチグレア
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
16:10
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数)
-
120Hz
-
解像度
-
3200×2000(WQXGA+)
-
応答速度(標準値)
-
0.2ms
-
画面サイズ
-
16インチ
入力装置
-
キーボード
-
英語97キー(キーピッチ19.05×18.5mm、キ－ストローク1.0±0.2mm、10キー付、バックライト)
-
ポインティングデバイス
-
タッチパッド(131.5×82.6mm､スクロール/ジェスチャー機能対応)
出入力端子
-
ヘッドホン出力
-
1(4極：マイク入力+ヘッドホン出力)
-
USB Type-A
-
1(USB 3.2 Gen2x1(最大10Gbps))
-
USB Type-C™
-
2(USB4 Gen3x2(Thunderbolt™ 4 最大40Gbps))
ソフトウェア
-
Alexa for PC
-
○
-
Dolby Atmos
-
○
-
インテル®コネクティビティ・パフォーマンス・スイート
-
○
-
インテル® Unison™
-
○
-
LG Display Extension
-
○
-
LG Easy Guide / Troubleshooting Guide
-
○
-
LG Glance by Mirametrix®
-
○
-
LG Lively Theme (Wall-paper/ icon)
-
○
-
LG On Screen Display 3
-
○
-
LG PC Manuals
-
○
-
LG Security Guard
-
○
-
LG Smart Assistant 2.0 ( Add feature : LG Cleaning Helper, LG Hotkey Extension)
-
○
-
LG Update & Recovery
-
○
-
マカフィー® リブセーフ™ (30日無料体験版)
-
○
-
Microsoft 365(30日無料体験版)
-
○
-
壁紙
-
○
-
ファイナルパソコン引越し
-
○
-
Sync on Mobile
-
○
-
製品の登録
長く安心して製品をお使いいただくための第一歩。ぜひご登録ください。
-
製品サポートFAQ
製品の使い方やお困りごとの解決方法をご案内しています。
-
お買い物サポート
注文履歴・FAQ
-
修理のご相談・お申し込み
出張修理・宅配修理を承ります
-
Live chat *オンラインショップ専用
オペレーターとWebチャット
月～土(年末年始は除く) 10時～17時
-
LINE
オペレーターとLINE
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中
-
お電話
日本人スタッフが対応
月～土(年末年始は除く) 9時～18時
-
Eメール
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中
公式サイトで購入
16Z90RS16MR
【公式限定セット】 LG gram Style 16Z90RS-KA76J + モバイルモニターLG gram +view 16MR70