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【公式限定セット】 LG gram Style 16Z90RS-KA76J + モバイルモニターLG gram +view 16MR70

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仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

【公式限定セット】 LG gram Style 16Z90RS-KA76J + モバイルモニターLG gram +view 16MR70

16Z90RS16MR

【公式限定セット】 LG gram Style 16Z90RS-KA76J + モバイルモニターLG gram +view 16MR70

Front view
プリント

全てのスペック

付属品

付属品

カバー, USB Type-Cケーブル

認証

認証

VCCI (クラスB)、FCC-B、CE、ROHS指令、J-Moss

外形寸法/重量

外形寸法(幅×奥行×高さ)[mm] ※突起部含まず

360×246×8

梱包時外形寸法[mm]

419×288×60

重量[kg]

0.67(カバー装着時0.92)

デザイン

筐体素材

アルミニウム、PC-ABS

本体カラー

シルバー

セキュリティ

TPM

fTPM

ディスプレイ

輝度(標準値)

350cd/㎡

色域(標準値)

DCI-P3 99%

コントラスト比(標準値)

1,200:1

Panel Multi

LGD

パネルタイプ

IPS

表面処理

アンチグレア

アスペクト比(水平:垂直)

16:10

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数)

60Hz

解像度

2560×1600(WQXGA)

画面サイズ

16インチ

出入力端子

USB Type-C™

2 (DP Alt Mode)

ソフトウェア

LG On Screen Display 3

プリント

仕様

サイズ

16インチ

プロセッサー

インテル® Core™ i7-1360P プロセッサー

メモリ

16GB(デュアルチャネル LPDDR5 6000MHz)

SSD

NVMe™ 1TB(PCIe4.0x4､空きスロット(M.2 2280)×1)

重量[kg]

1.23

解像度

3200×2000(WQXGA+)

グラフィックアクセラレーター

インテル® Iris® Xe グラフィックス

色域(標準値)

DCI-P3 100%

オペレーティングシステム

Windows 11 Home

全てのスペック

付属品

付属品

AC-DCアダプター、電源ケーブル、インストールガイド、保証書

記憶装置

カードスロット

microSD

SSD

NVMe™ 1TB(PCIe4.0x4､空きスロット(M.2 2280)×1)

バッテリー

バッテリー容量

80Wh

ボタン

ボタン

電源ボタン(指紋認証非対応)

冷却システム

冷却システム

Mega cooling 4.0

認証

認証

VESA DisplayHDR™ TRUE BLACK 500

外形寸法/重量

外形寸法(幅×奥行×高さ)[mm] ※突起部組まず

355.1×241.3×15.9

梱包時外形寸法[mm]

475×290×60

梱包時重量[kg]

2.2

重量[kg]

1.23

インフォメーション

製品名

LG gram

発売

2023年

LED

LED

電源、DC-In、キャップロック、Webカメラ

電源

ACアダプタ

65W

サウンド

オーディオ

HDオーディオ(Dolby Atmos対応)

内蔵スピーカー

3W+3W(ステレオ)

デザイン

筐体素材

ガラス、マグネシウム、PC-ABCS

本体カラー

オーロラホワイト

システム

グラフィックアクセラレーター

インテル® Iris® Xe グラフィックス

メモリ

16GB(デュアルチャネル LPDDR5 6000MHz)

オペレーティングシステム

Windows 11 Home

プロセッサー

インテル® Core™ i7-1360P プロセッサー

接続性

Bluetooth®

Bluetooth® 5.1

ウェブカメラ

フルHD(1080p)ウェブカメラ(顔認証機能)+デュアルマイク

Wi-Fi

Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax、a/b/g/n/ac対応)

セキュリティ

TPM

fTPM

SSDセキュリティ

ディスプレイ

輝度(標準値)

400cd/㎡

色域(標準値)

DCI-P3 100%

コントラスト比(標準値)

1,000,000 :1

Panel Multi

SDC

パネルタイプ

有機EL

表面処理

アンチグレア

アスペクト比(水平:垂直)

16:10

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数)

120Hz

解像度

3200×2000(WQXGA+)

応答速度(標準値)

0.2ms

画面サイズ

16インチ

入力装置

キーボード

英語97キー(キーピッチ19.05×18.5mm、キ－ストローク1.0±0.2mm、10キー付、バックライト)

ポインティングデバイス

タッチパッド(131.5×82.6mm､スクロール/ジェスチャー機能対応)

出入力端子

ヘッドホン出力

1(4極：マイク入力+ヘッドホン出力)

USB Type-A

1(USB 3.2 Gen2x1(最大10Gbps))

USB Type-C™

2(USB4 Gen3x2(Thunderbolt™ 4 最大40Gbps))

ソフトウェア

Alexa for PC

Dolby Atmos

インテル®コネクティビティ・パフォーマンス・スイート

インテル® Unison™

LG Display Extension

LG Easy Guide / Troubleshooting Guide

LG Glance by Mirametrix®

LG Lively Theme (Wall-paper/ icon)

LG On Screen Display 3

LG PC Manuals

LG Security Guard

LG Smart Assistant 2.0 ( Add feature : LG Cleaning Helper, LG Hotkey Extension)

LG Update & Recovery

マカフィー® リブセーフ™ (30日無料体験版)

Microsoft 365(30日無料体験版)

壁紙

ファイナルパソコン引越し

Sync on Mobile

公式サイトで購入

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