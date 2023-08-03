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JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)について
バッテリ動作時間算出方法
バッテリ動作時間は、測定法 ａ）、ｂ）で得られた動作時間を用いて以下の式で算出する。
[ 測定法 a） ＋ 測定法 b） ] ÷ 2
測定法 a）について
動画ファイルを読み出しながら連続再生し、バッテリ動作開始からシャットダウンまたは休止状態に移行するまでの時間を測定する。
・動画サイズ： 1920×1080 ピクセル
・動画コーデック： H.264/AVC
・映像ビットレート： 10Mbps
・フレームレート： 29.97fps
・音声コーデック： AAC
・音声ビットレート： 160kbps
測定法 b）について
デスクトップ画面の表示を行った状態で放置し、バッテリ動作開始からシャットダウンまたは休止状態に移行するまでの時間を測定する。
※測定中はノートパソコン本体の操作を一切行わない。
測定条件
１） 音 量：ミュート
２） 画面輝度：150cd/m2
３） 無線 LAN：アクセスポイントに接続するが、該当のアクセスポイントはインターネットに非接続
４） その他の無線通信機能（Bluetooth/3G 等）：オフ
５） ウイルス対策ソフト：アンインストール
６） 電源プラン：初期設定のプラン
７） 再生画面の表示サイズ：フルスクリーン
※バッテリの消耗は使用する環境、使用状況、周辺機器の接続状況等に応じて大きく変わります。