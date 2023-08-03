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Windows 11 Home/コストコ限定/16.0インチ(IPS液晶 縦横比16:10)/AMD Ryzen™ 5/1600g/最大22.5時間駆動/メモリ 8GB SSD 256GB

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

Windows 11 Home/コストコ限定/16.0インチ(IPS液晶 縦横比16:10)/AMD Ryzen™ 5/1600g/最大22.5時間駆動/メモリ 8GB SSD 256GB

16U70Q-KR5CJ1

Windows 11 Home/コストコ限定/16.0インチ(IPS液晶 縦横比16:10)/AMD Ryzen™ 5/1600g/最大22.5時間駆動/メモリ 8GB SSD 256GB

正面画像
16:10 の大画面では、1 ページにより多くの情報を表示できます。16:9 の比率に比べ、画像領域が 11% 増加します。

広い画面で
高まる作業効率

アスペクト比16:10で、16:9よりも大画面で表示することが可能になります。これにより、スクロールを減らし、生産性を向上させることができます。
画面反射のない UltraPC のディスプレイを表示しています。

アンチグレア仕様

非光沢 IPS ディスプレイは画面の反射を防ぐため、日中や、屋外でも、明るく鮮明な画像をお楽しみいただけます。
Windows 11 のユーザーインターフェイス

Windows 11

マルチタスクや高いパフォーマンスが求められるタスクを力強くサポートします。
AMD Radeon™ Graphics では、動画の編集がスムーズです。

AMD Radeon™
グラフィックス

高画質な写真・ビデオの編集や動画のストリーミング、オンラインゲームなどに強いグラフィックスを搭載。ビジネスだけじゃなくエンターテイメントも存分に楽しめます。
UltraPC で多くの処理が行われていることを示しています。

快適なパフォーマンス

メモリはデュアルチャネルのLPDDR4x 4266MHz、ストレージにはNVMe™規格のSSDを採用しています。高速なデータ転送によってストレスなく複数アプリの起動が可能です。
LG のノートパソコンは、16 インチの画面と 1,600g の軽量ボディで構成されています。
16インチ画面、1600g

薄くて軽い

LG UltraPCは、軽量ボディでありながら、独自のカッティングエッジデザインを採用しています。薄いベゼルを備えたスタイリッシュなデザインにより、没入感が高まります。
72Wh の大容量バッテリーは、出張先での作業でも頼りになります。

大容量バッテリー

LG UltraPC は、72Whの大容量バッテリーを搭載しています。このため、出張先でもバッテリー時間を気にせずに使用することができます。
以前のノートパソコンから UltraPC にデータが移行されているところを示しています。
ファイナルパソコン引越し

データ移行も簡単

PCを乗り換える時、古いPCから新しいPCへ、すべてのファイル、設定、ユーザープロファイルをワイヤレスで安全かつ完全に移行することができます。
箱を開けてすぐにやりたいことを

MS Office搭載

MS Office Home & Business 2021インストール済み。Word、Excel、Outlook、PowerPointが使用できます。

外出使用時のセキュリティ強化

プレゼンスディテクション：
PCから離れると、自動的にロックされるか、電源がオフになります。

スマートディスプレイ：
画面から目をそらすと画面が自動的にぼかしが入ります。

プライバシーガード：
誰かが画面を見ていると画面にぼかしが入ります。

プライバシーアラート：
誰かが肩超しに画面を覗くと、画面にアラートが表示されます。

外付けモニターとの連携を強化

スナップウィンドウ：
作業中のファイルなどを自動的に見ている画面に表示させます。

スマートポインター：
ユーザーの視線を追跡し、見ている画面にマウスポインターを自動的に移動させます。

健康管理を考えた機能も搭載

スマートプレイヤー：
PCから離れた時、再生中のメディアプレイヤーを一時停止します。

ポスチャー通知：悪い姿勢を検知して、アラートを出します。

20-20-20：
20分画面を見続けていたら、20秒間20フィート(約6メートル)PCから離れるようアラートを出します。

ビデオ会議がより快適に

バーチャルプレゼンター：
プレゼンテーションをする時、デスクトップに自分の顔をオーバーレイ表示できます。

オートミュート：
画面との距離に基づいてミュートのオンとオフを切り替えます。

ミュート通知：
会話中にミュート状態になっていると自動的に通知します。

バーチャルカメラ：
画面のぼかし、背景変更、フレーム位置調整（オートセンタリング）、輝度調整ができます。

Work From Anywhere

高性能のUltraPCはマルチタスクに最適。軽量ボディで、持ち運びやすい。

LG UltraPC 16U70Qは、大画面で高パフォーマンスの映像を映し出します。

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*LG UltraPC 16U70Q には、Windows 11 Home Edition (64ビット) がインストールされています。

パワフルなCPU

AMD Ryzen™ 5000 シリーズプロセッサーを搭載しています。
高いパフォーマンスが要求されるマルチタスクに最適です。

パワフルな AMD CPU は、高いパフォーマンスをサポートします。

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*実際のパフォーマンスは、機種や実行中のプログラムによって異なります。
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画像は Mirametrix® の機能を示しています。

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豊富な端子

USB Type-A、 USB Type-C™、HDMI、 micro SDを備え、
外出先での外部機器の利用も安心。

UltraPC の側面を示しています。

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DTS:X Ultra

高音質なサウンド

立体的な音響効果とノイズが少なく豊かなサウンドを提供。
音楽や映像を繊細かつ迫力のあるサウンドで楽しめます。

DTS:X Ultraは、臨場感あふれるサウンド体験を提供します

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プリント

仕様

サイズ

16インチ

プロセッサー

AMD Ryzen™ 5 5625U モバイル・プロセッサー

メモリ

8GB(デュアルチャネル LPDDR4X 4266MHz)

SSD

NVMe™ 256GB(M.2 2280)

重量[kg]

1.65

解像度

1920×1200(WUXGA)

グラフィックアクセラレーター

AMD Radeon™ Vegaグラフィックス

色域(標準値)

NTSC 45%

オペレーティングシステム

Windows 11 Home

全てのスペック

バッテリー

バッテリー容量

72Wh

ボタン

ボタン

電源ボタン

冷却システム

冷却システム

Mega cooling System

認証

認証

-

外形寸法/重量

外形寸法(幅×奥行×高さ)[mm] ※突起部組まず

356.3×248.6×16.3

梱包時外形寸法[mm]

497×75×319

梱包時重量[kg]

2.2

重量[kg]

1.65

インフォメーション

製品名

LG ultra PC

発売

20年モデル

LED

LED

PWR、DC-In、ウェブカメラ

電源

ACアダプタ

65W

サウンド

オーディオ

HDオーディオ(DTS:X Ultra対応)

内蔵スピーカー

1.5W+1.5W(ステレオ)

記憶装置

eMMC

-

HDD

-

カードスロット

microSD

SSD

NVMe™ 256GB(M.2 2280)

デザイン

筐体素材

アルミニウム、PC-ABS

本体カラー

チャコールグレー

システム

グラフィックアクセラレーター

AMD Radeon™ Vegaグラフィックス

メモリ

8GB(デュアルチャネル LPDDR4X 4266MHz)

オペレーティングシステム

Windows 11 Home

プロセッサー

AMD Ryzen™ 5 5625U モバイル・プロセッサー

接続

Bluetooth®

Bluetooth® 5.1

インターフェース

-

有線ネットワーク

-

テレビチューナー

-

ウェブカメラ

HD(720p)ウェブカメラ+デュアルマイク

Wi-Fi

Wi-Fi 6(IEEE802.11ax、a/b/g/n/ac対応)

セキュリティ

指紋認証

-

TPM

fTPM

HDDセキュリティ

-

セキュアモード

-

ケンジントンロック

SSDセキュリティ

ディスプレイ

輝度(標準値)

250cd/㎡

色域(標準値)

NTSC 45%

コントラスト比(標準値)

1,000:1

パネルタイプ

IPS

表面処理

アンチグレア

アスペクト比(水平:垂直)

16:10

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数)

60Hz

解像度

1920×1200(WUXGA)

応答速度(標準値)

30ms

画面サイズ

16インチ

入力装置

キーボード

日本語101キー(キーピッチ19.05×18.5mm、キ－ストローク1.65±0.2mm、10キー付、バックライト)

ポインティングデバイス

タッチパッド(スクロール/ジェスチャー機能対応)

出入力端子

DC入力

その他出入力端子類

-

HDMI出力

ヘッドホン出力

1(4極：マイク入力+ヘッドホン出力)

LAN端子(RJ45)

-

USB Type-A

1(USB3.2 Gen1x2(最大5Gbps))

USB Type-C™

1(USB3.2 Gen1x1(最大5Gbps))

ソフトウェア

Alexa for PC

Bamboo Paper

-

Cyberlink Power Media、Photo Director LE、 Power Director LE、Audio Director LE、Color Director LE

Dolby Atmos

-

DTS Headphone-X®

-

DTS X:Ultra

インテル®コネクティビティ・パフォーマンス・スイート

-

インテル® Unison™

-

LG Control Center

-

LG Display Extension

-

LG Easy Guide / Troubleshooting Guide

-

LG Glance by Mirametrix®

LG Lively Theme (Wall-paper/ icon)

-

LG On Screen Display 3

-

LG PC Manuals

LG Pen Settings

-

LG Power Manager

-

LG Reader Mode

-

LG Security Guard

-

LG Smart Assistant 1.0

LG Smart Assistant 2.0 ( Add feature : LG Cleaning Helper, LG Hotkey Extension)

-

LG UltraGear Studio

-

LG Update Center

-

LG Update & Recovery

マカフィー® リブセーフ™ (30日無料体験版)

Microsoft 365(30日無料体験版)

Microsoft Office 2016(30日無料体験版)

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Nebo for LG

-

壁紙

OLED Care

-

ファイナルパソコン引越し

Sync on Mobile

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Virtoo by LG

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Wacom notes

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