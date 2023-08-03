16U70Q-KR5CJ1

プレゼンスディテクション：

PCから離れると、自動的にロックされるか、電源がオフになります。



スマートディスプレイ：

画面から目をそらすと画面が自動的にぼかしが入ります。



プライバシーガード：

誰かが画面を見ていると画面にぼかしが入ります。



プライバシーアラート：

誰かが肩超しに画面を覗くと、画面にアラートが表示されます。