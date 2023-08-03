Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
画面も2倍、体験も2倍。27.6インチ 16:18 DuapUpモニター（スタンド）

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

画面も2倍、体験も2倍。27.6インチ 16:18 DuapUpモニター（スタンド）

28MQ750-C

画面も2倍、体験も2倍。27.6インチ 16:18 DuapUpモニター（スタンド）

正面画像

※画像・動画はイメージです。

LG DualUp モニター
2倍の画面で体験も2倍
WQHDを2枚、縦に並べたのと同等の解像度2560×2880で、画像や映像制作において、多数のソフトウェアを表示させるクリエイターや開発者の生産性を高めるために開発されました。

※画像はイメージです。

作業の効率性を追求した PCモニターの新たな提案

mnt-dualup-28mq750-06-2-1-programmer

多くの情報量を 一目で確認

縦長の画面で、Webブラウザやエクセルファイル、ソースコードなども一目で確認できるので、ウィンドウの切り替えやスクロールの手間を省き、効率的な作業が可能です。また、PBP（ピクチャーバイピクチャー）にも対応しているので、二つの映像ソースを同時に表示することも可能です。

mnt-dualup-28mq750-06-2-2-creator-streamer

多くの情報量を 一目で確認

縦長の画面で、Webブラウザやエクセルファイル、ソースコードなども一目で確認できるので、ウィンドウの切り替えやスクロールの手間を省き、効率的な作業が可能です。また、PBP（ピクチャーバイピクチャー）にも対応しているので、二つの映像ソースを同時に表示することも可能です。

※画像はイメージです。

       ケーブル1本で映像・               音声入力、データ転送、充電

映像・音声入力、データ転送、接続機器の充電※(最大90W)が同時にできるUSB Type-C™に対応。PCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用できる上に、すっきりとした配線を実現します。

ディスプレイ

ディスプレイ

電源供給

充電

データ

データ転送

操作と接続が簡単な USB Type-C™

※正常な動作のために付属のUSB Type-Cケーブルを使用することをお勧めします。※PD(Power Delivery)に対応した機器との接続が必要です。※画像はイメージです。

2つのデバイスの画面を同時に表示

PBP(ピクチャーバイピクチャー)に対応。複数の映像出力機器の映像を同時に1画面に表示することができます。

複数のPCをひとつの入力デバイスで

KVM(キーボード/ビデオ/マウス)切換機能によって、モニターのUSBダウンストリーム端子にキーボードやマウスを接続すれば、PBP(ピクチャーバイピクチャー)で表示された2台のデバイスを操作できます。

※画像はイメージです。

Nano IPS ディスプレイは、幅広い色スペクトル、DCI-P3 の色域の 98% をサポートし、HDR10 により鮮やかな色彩を再現します。

繊細で正確な色彩表現

デジタルシネマ規格のDCI-P3を98%(標準値)カバーするNano IPSテクノロジーを採用し、より正確な色合いで表示します。またHDRは、従来のSDR規格では色の識別が困難であったキメの細やかな映像の暗い部分と明るい部分をしっかりと描写することができます。

※画像はイメージです。

LG の TÜV Rheinland Eyesafe® ディスプレイ認証取得済み Live Color Low Blue Light は、ブルーライトから目を保護します。

Live Color Low Blue Light

従来ピクチャーモードで設定していた｢ブルーライト低減モード｣は、紙に近い色温度で表示させることでブルーライトを抑えた表示にするため、本来の色合いとは異なる表示になっていました。Live Color Low Blue Lightは、通常の表示で、正確な色を極限まで維持しながらブルーライトを抑えます。

※画像はイメージです。

センサーが光に反応し、明るい場所では画面を明るく、暗い場所では画面を暗くします。

自動的に
明るさを調整

環境光センサーを内蔵。周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動的に調整します。明るい環境では画面を明るくして見やすく、暗い環境では、画面の眩しさによる目への負担を軽減できるよう明るさを抑えて表示します。

※画像はイメージです。

画面は大きく
スペースは小さく

21インチ相当の16:9モニターを縦に2つ並べた縦横比16:18の画面が、省スペースでも効率性の高い作業環境を提供します。

DualUp モニターは、モニター 1 台分の小さなスペースしか占有しませんが、16:18 アスペクト比、画面 1 つで 21.5 インチモニター 2 枚分です。

※画像はイメージです。

画面をベストポジションで

組み立てはとても簡単。背面にスタンドをカチっとはめるだけ。また、80mmの高さ調整、前：-5ﾟ～後：25°のチルト(縦角度調整)、±30°のスイベルに対応しており、姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。

モニターは簡単に設置できます。

ワンクリックスタンド

設置が容易
チルト調整可能なモニター。

チルト

-5～25°
スイベル調整可能なモニター。

スイベル

±30°
高さ調整可能なモニター。

高さ調整

80mm

mnt-dualup-28mq750-09-3-easy-and-comfortable

※画像はイメージです。

端子図

本製品はグリーン購入法の対象製品です。

グリーン購入法について
プリント

仕様

画面サイズ [インチ]

27.6

解像度

2560×2880

パネルタイプ

IPS

アスペクト比(水平:垂直)

16:18

色域(標準値)

DCI-P3 98% (CIE1976)

輝度(標準値) [cd/m²]

300

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

60

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

ディスプレイ位置調整

チルト角調整 / 高さ調整 / スイベル調整

全てのスペック

情報

製品名

DualUp

発売

2022

安全規格

RoHS

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

16:18

輝度 (最小) [cd/m²]

-

輝度(標準値) [cd/m²]

300

表示色

約10.7億色

色域 (最小)

-

色域(標準値)

DCI-P3 98% (CIE1976)

コントラスト比 (最小)

-

コントラスト比(標準値)

1000:1

パネルタイプ

IPS

画素ピッチ[mm]

0.18195×0.18195

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

60

解像度

2560×2880

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

画面サイズ [cm]

-

画面サイズ [インチ]

27.6

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

機能

フリッカーセーフ

自動輝度調整

自動入力切換

ブラックスタビライザー

工場出荷時キャリブレーション

色覚調整

DAS(Dynamic Action Sync)モード

HDR10

HDR10効果

Nano IPS™テクノロジー

その他機能

Low Blue Light

PBP

2PBP

ブルーライト低減モード

Super Resolution+

ユーザー定義キー

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

アクセサリー

HDMIケーブル

1 (1.8m)

AC-DC アダプター

1

ケーブルホルダー

1

DisplayPortケーブル

1 (1.8m)

取付け用ネジ

電源コード

1 (1.5m)

クイックセットアップガイド

USBケーブル(A-B)

USB Type-Cケーブル

1 (1.5m)

USBケーブル

1 (1.8m)

保証書

サウンド

MaxxAudio®

内蔵スピーカー

7W+7W(ステレオ)

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(Energy Star標準)

28.31W

消費電力(最大値)

190W

消費電力(待機時)

0.5W以下

消費電力(標準値)

40W

タイプ

外部電源アダプター

筐体仕様

ディスプレイ位置調整

チルト角調整 / 高さ調整 / スイベル調整

マウント規格

100×100

外形寸法 / 重量

梱包時外形寸法[mm]

717×557×189

スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

482×550×45

スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

482×588～668×250

梱包時重量[kg]

10.9

スタンド非装着時重量[kg]

4.3

スタンド装着時重量[kg]

7.1

SMART機能

その他

JAN:49-89027-024762

出入力端子

KVMスイッチ機能

DisplayPort

×1

DisplayPortバージョン

1.4

HDMI

×2

ヘッドホン出力

3極

USB Type-C™

×1

USB Type-C™ データ転送量

USB Type-C™最大解像度@リフレッシュレート

2560×2880@60Hz

USB Type-C™ PD(Power Delivery)

90W

USBダウンストリーム

USB Type-A×2(USB3.0)

USBアップストリーム

USB Type-A×1(USB2.0)

公式サイトで購入

正面画像

28MQ750-C

画面も2倍、体験も2倍。27.6インチ 16:18 DuapUpモニター（スタンド）

お取り扱い店舗