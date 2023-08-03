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37"ワイド液晶モニター JANCODE:49-89027-739895
全てのスペック
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画面サイズ
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37
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縦横比
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16:9
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解像度
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1366x768(WXGA)
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応答時間（ms）
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5
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視野角(水平/垂直)
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178/178
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表示色
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約1,670万色
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表面処理
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非光沢
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D-Sub
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Yes
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コンポジット・ビデオ入出力
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Yes
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HDMI
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Yes
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S-Video
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Yes
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コンポーネントビデオ
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Yes
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通常動作時
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180 W
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省電力/スリープ・モード
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1W (HDMI使用時：4W)
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電源OFF時
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1W (HDMI使用時：4W)
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EMC認証
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FCC Class "B" / VCCI / C-tick / GOST / CE / MIC
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色
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シルバー
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ディスプレイ部
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928.0x571.2x112.5
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セット（スタンド付き）
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928.0x621.0x227.5
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セット（スタンドなし）
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928ｘ621ｘ227.7
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壁掛け(VESAマウント)
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600x400
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ディスプレイ部
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21.5
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セット(デスクトップスタンド付）
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25.0
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デスクトップスタンド
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ST3700S
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スピーカー
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SP0000K
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壁掛金具
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AP-WX60
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電源コード
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Yes
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D-Sub
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Yes
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保証書
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Yes
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ユーティリティーディスク
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Yes（取扱説明書データ内蔵）
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リモコン
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Yes
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液晶画面に関して
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液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、画面の一部に 点灯しないドットや常時点灯しているドットがある場合がありますが、 これは故障ではありません。 本製品の有効ドット数の割合は99.99％以上です。
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保証期間
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ご購入後 3 年間（バックライト含む）。 保証書は大切に保管してください。 保証書がない場合は保証を受けられないこともございます。
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製品の登録
長く安心して製品をお使いいただくための第一歩。ぜひご登録ください。
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製品の使い方やお困りごとの解決方法をご案内しています。
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お買い物サポート
注文履歴・FAQ
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出張修理・宅配修理を承ります
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