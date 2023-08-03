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7.0インチデジタルフォトフレーム（黒）

仕様

レビュー

サポート

7.0インチデジタルフォトフレーム（黒）

F7000S-PN

7.0インチデジタルフォトフレーム（黒）

プリント

全てのスペック

基本仕様

画面サイズ

7.0

解像度

800x480

縦横比

16:7.8

液晶バックライトタイプ

White LED

対応ファイル形式

静止画

JPEG, BMP

音楽

MP3

動画

Motion-JPEG, MPEG1, MPEG4 (Part 2)

メモリ

内蔵メモリ

128MB

対応メモリ

CF, SD, MMC, xD, MS, MS-Pro

インターフェイス

USB A-Type（USBメモリ）

Yes

USB Mini B Type（PC接続用）

Yes

音声（スピーカー）

音声出力

0.5W モノラル

電源

最大/通常

10W / 8W

Off

3W以下

機能

時計機能（アラーム）

Yes

カレンダー機能

Yes

節電モード

Yes

ギフトメッセージ機能

Yes (41種類)

キータイプ

Yes

フォト・エフェクト

Yes

フレーム効果

Yes

セキュリティー

Kensington Lock

デザイン

ブラック

アクセサリー

電源アダプタ

1

取扱説明書

保証書

クイックセットアップガイド

USBケーブル

1

取り外し式フレーム

1

壁掛けキット

1

スタンド

1

その他

ご注意

液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、画面の一部に点灯しないドットや常時点灯しているドットがある場合がありますが、これは故障ではありません。本製品の有効ドット数の割合は99.99％以上です。

保証期間

ご購入日より1年間(保証を受ける際は、製品と保証書が必要となります。大切に保管してください。)

データ

データの紛失に備え、データのバックアップを取っていただくことをおすすめ致します。