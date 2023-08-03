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37"ワイド液晶モニター JAN:49-89027-001503

仕様

レビュー

サポート

37"ワイド液晶モニター JAN:49-89027-001503

M3703C-BA

37"ワイド液晶モニター JAN:49-89027-001503

プリント

全てのスペック

基本仕様

画面サイズ

37

パネル・タイプ

S-IPS

縦横比

16:9

解像度

1366x768(WXGA)

応答時間（ms）

5(GTG : 3 )

視野角(水平/垂直)

178/178

表示色

約1,670万色

表面処理

非光沢

入力端子

D-Sub

Yes

HDMI

Yes

S-Video

Yes

コンポーネントビデオ

Yes

電源

電源タイプ（アダプタまたはLIPS）

内蔵電源

通常動作時

180 W

省電力/スリープ・モード

1W(RGB) / 2W(HDMI)

電源OFF時

0.5W

筐体仕様

ブラック

壁掛け(VESAマウント)

600×400

寸法（幅 × 高さ × 奥行）（MM）

セット（スタンド付き）

928.0×571.2×112.5

セット（スタンドなし）

928.0×608.1×301.9

重量（KG）

ディスプレイ部

20.7

セット(デスクトップスタンド付）

24.0

オプション（別途、ご購入が必要となります。）

デスクトップスタンド

ST3710K

スピーカー

SP0000K

壁掛金具

AP-WX60

アクセサリー

電源コード

Yes

D-Sub

Yes

PCオーディオ

Yes

保証書

Yes

ユーティリティーディスク

Yes（取扱説明書データ内蔵）

リモコン

Yes

ご注意

液晶画面に関して

液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、画面の一部に 点灯しないドットや常時点灯しているドットがある場合がありますが、 これは故障ではありません。 本製品の有効ドット数の割合は99.99％以上です。

保証期間

ご購入後 3 年間（バックライト含む）。　　　　　　　　　　　　　　保証書は大切に保管してください。 保証書がない場合は保証を受けられないこともございます。　