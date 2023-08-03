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[生産完了品]”ゼロ”クライアントモニターPシリーズ

仕様

レビュー

サポート

[生産完了品]”ゼロ”クライアントモニターPシリーズ

N2210WZ-BF

[生産完了品]”ゼロ”クライアントモニターPシリーズ

プリント

全てのスペック

システム

メモリ

128MB

VDIソリューション

VMware View

ネットワーク

10/100/1000 Ethernet

プロセッサー

Teradici Tera 1100

基本仕様

画面サイズ

22型

パネル・タイプ

TN

表面処理

アンチグレア

縦横比

16:10

解像度

1680X1050

コントラスト比

1,000:1(Max5,000,000:1)

応答時間（ms）

5 (GTG)

視野角(水平/垂直)

170°/160°

表示色

約1,670万色

輝度

250 nits

画素ピッチ

0.282mmX0.282mm

バックライト

LED

走査周波数

垂直走査周波数

57Hz～63Hz

水平走査周波数

30kHz～66kHz

電源

電源タイプ（アダプタまたはLIPS）

アダプタ

入力

100-240V

uPoE Ready（オプション）

○（DC 19V, 60W）

特徴

Plug&Play（DDC2AB:RGB Input）

Auto Resolution

USB Port

その他

規格

UL（cUL）、FCC-B、CE、VESAmount、J-MOSS、VCCI

インターフェース

D-sub入力

USB（2.0）

○（4）

その他

LAN（Ethernet）

DVI-I出力（Dual Mode）

ビルトインスピーカー

1Wx2

オーディオ入力（Mic In）

ヘッドフォン端子

D-sub出力（Clone Mode）