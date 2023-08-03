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モデルの比較
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ディスプレイ
  • OLED 8K
    120HZ

    リフレッシュレート

    88"
  • OLED evo 4K

    ブライトネスブースターモデル

    120HZ

    リフレッシュレート

    65"
  • OLED evo 4K

    ブライトネスブースターマックスモデル

    120HZ

    リフレッシュレート

    77" 65" 55"
  • OLED evo 4K

    ブライトネスブースターモデル

    120HZ

    リフレッシュレート

    83" 65" 55"
    48" 42"
  • OLED 4K
    120HZ

    リフレッシュレート

    77" 65" 55"
  • OLED 4K
    60HZ

    リフレッシュレート

    65" 55" 48"

48/42C2はブライトネスブースター非対応です。

*保証 1 年目はパネル、部品、サービスマン人件費がカバーされます。

*保証 2～5 年目はパネルのみがカバーされ、サービスマン人件費はお客様のご負担となります。

*パネル 5 年保証は 88Z2、77G2、65G2、55G2 が対象です。

プロセッサー
デザイン
  • フロアスタ
    ンドデザイン

    88"

    ギャラリーデザイン
    ウォールマウント

    77"

  • イーゼルデザイン
    フルビュー
    ラインビュー
    kvadrat
    (クヴァドラ社）
    プレミアムファブリック
  • スリムベゼル
    ギャラリーデザイン
    ウォールマウント
    軽量

    複合繊維素材

  • スリムベゼル
    軽量

    複合繊維素材

  • スリムベゼル
  • スリムベゼル
画質

  • ダイナミックトーンマッピングプロ

  • ダイナミックトーンマッピングプロ

  • ダイナミックトーンマッピングプロ

  • ダイナミックトーンマッピングプロ

  • ダイナミックトーンマッピング

  • ダイナミックトーンマッピング

*HDR 10 Pro は、すべての 2022 年モデルの有機ELテレビで対応しています。

*100% カラー精度は、すべての 2022 年 OLED 製品でサポートされています。100％ のカラーボリュームは、ART90 Easelを除くすべての 2022 年 OLED 製品でサポートされています。

*AI 映像プロ は、すべての 2022 年 モデルの有機ELテレビで対応しています。

*Dolby Vision の Precision Detail は、2022 年 6 月のリリースまでに Dolby Vision IQ の更新の一部として利用可能となります (具体的な時期は国により異なります)。

音質
  • 4.2 ch / 80W

    88"

    4.2 ch / 60W

    77"

    バーチャル

    7.1.2

    サウンド

  • 4.2 ch / 80W

    バーチャル

    5.1.2ch

    サウンド

  • 4.2 ch / 60W

    バーチャル

    7.1.2ch

    サウンド

  • 2.2 ch / 40W
    2.0 ch / 20W

    バーチャル

    7.1.2ch

    サウンド

  • 2.0 ch / 20W

    バーチャル

    5.1.2ch

    サウンド

  • 2.0 ch / 20W

    バーチャル

    5.1.2ch

    サウンド

*AI サウンドプロは、すべての 2022 年 OLED 製品でサポートされています。

音声操作
  • Airplay 3

    ハンズフリー
    音声コントロール

  • AirPlay 3

    ハンズフリー
    音声コントロール

  • Airplay 3

    ハンズフリー
    音声コントロール

  • Airplay 3

    ハンズフリー
    音声コントロール

  • Airplay 3
  • Airplay 3

*Google アシスタント、Amazon Alexa、Apple Airplay 2 は、すべての 2022 年 OLED 製品でサポートされていますが、利用できるサービスは地域により異なる場合があります。

ゲーム
  • VRR
  • VRR
  • VRR
  • VRR
  • VRR

* HGiG、ALLM、eARC は、すべての OLED 製品でサポートされています。

接続性

  • Wi-Fi 6

    HDMI 2.1 - 4端子

  • Wi-Fi 5

    HDMI 2.1 - 4端子

  • Wi-Fi 6

    HDMI 2.1 - 4端子

  • Wi-Fi 5

    HDMI 2.1 - 4端子

  • Wi-Fi 5

    HDMI 2.0 - 2端子
    HDMI 2.1 - 2端子

  • Wi-Fi 5

    HDMI 2.0 - 3端子