すっと。溶け込む空間

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壁掛けに最適な薄さ
息をのむほど美しい LG QNED MiniLED。壁掛け用に最適化された超スリム設計で、最大サイズの 86インチ超大画面テレビでも、壁にぴったりと貼り付くような薄さで、インテリアを芸術的に演出します。
さまざまなモダンなインテリアの壁に取り付けられた大画面薄型テレビの2枚の画像。画面には自然の景色が映し出されている。
* 取り付ける環境によっては、テレビと壁の間にわずかな隙間が生じることがあります。
精巧な内部設計
*実物とは異なる場合があります。
*スピーカーは別売りです。
どこまでも映画のように
LG QNED MiniLEDのシネマスクリーンは究極の没入感を生み出すよう設計されています。大画面でベゼル面積をできるだけ少なく抑えたディスプレイは、コンテンツを引き立て、魅惑の視聴体験をもたらします。
床から天井までの大きな窓のある壁に取り付けられた大画面薄型テレビ。テレビの前のコーヒーテーブルには小さな観葉植物が置かれています。
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