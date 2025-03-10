We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LGエレクトロニクス・ジャパン カスタマーセンター 電話対応営業日変更のお知らせ
平素よりLGエレクトロニクス製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
当社のカスタマーセンターでは、電話でのサポートに加え、LINEやメール、Chatbotでのデジタルツールを活用したカスタマーサポートの充実を行ってまいりました。
その結果、音声やテキストだけではなく、画像や動画でのサポートが可能となり、これまで以上にスムーズかつ的確なサービス提供が可能となっています。
これらを鑑みて、有人電話対応の見直しを図り、営業日を月～土曜日（週6）から、月～金曜日（週5日）に変更させていただきます。なお、電話対応休業日（土曜日・日曜日）であっても、LINE、メールによるお問い合わせは従来通り承ります。
皆様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
■カスタマーセンター内容変更
2025年4月1日（火）より、有人電話対応の月～土曜日（週6日）の運営を、月～金曜日（週5日）に変更
※LINE、メールでの対応は従来通り、土曜日・日曜日も営業します。（9：00～18：00）
- 前の
【LG公式オンラインショップ】出荷遅延のお詫びとご案内 28/02/2025
https://www.lg.com/jp/support/announcement/20250310call/ isCopied
paste