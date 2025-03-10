平素よりLGエレクトロニクス製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

当社のカスタマーセンターでは、電話でのサポートに加え、LINEやメール、Chatbotでのデジタルツールを活用したカスタマーサポートの充実を行ってまいりました。

その結果、音声やテキストだけではなく、画像や動画でのサポートが可能となり、これまで以上にスムーズかつ的確なサービス提供が可能となっています。

これらを鑑みて、有人電話対応の見直しを図り、営業日を月～土曜日（週6）から、月～金曜日（週5日）に変更させていただきます。なお、電話対応休業日（土曜日・日曜日）であっても、LINE、メールによるお問い合わせは従来通り承ります。

皆様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

■カスタマーセンター内容変更





2025年4月1日（火）より、有人電話対応の月～土曜日（週6日）の運営を、月～金曜日（週5日）に変更



※LINE、メールでの対応は従来通り、土曜日・日曜日も営業します。（9：00～18：00）