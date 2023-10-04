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Weather Newsサービス終了のお知らせ

10/04/2023
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平素よりLGエレクトロニクス　モバイル製品をご利用頂き誠に有難うございます。

LGエレクトロニクス携帯電話事業終了に伴い、2023年12月29日をもって終了するサービスについてお知らせいたします。

 

   *.終了対象のサービス：WeatherNews 

   *対象モデル：G5、V20

   *.終了日：2023年12月29日00：00時

   *サービス終了後：

       - アプリ機能に関するパートナー企業の情報提供の終了により、WeatherNews サービスがご利用できなくなります。

       - 天気予報の機能が必要な場合、Playストアで類似の機能を持つアプリをご利用いただけますと幸いです。

       - サービス提供のために収集された個人情報は、サービス終了と同時に破棄されます。

         但し、関係法令の規定により保管する必要がある場合、当社は当該法令の規定にしたがって、所定の期間個人情報を保管することができます。

 

ご不便をおかけしますが、ご理解の程どうぞよろしくお願い致します。

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