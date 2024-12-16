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年末年始期間中のカスタマーセンターの受付およびオンラインショップの商品出荷について
年末年始期間中のカスタマーセンターの受付とオンラインショップの商品出荷は下記のとおりとなります。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解賜りますようお願いいたします。
カスタマーセンターの受付について
▼製品の使い方・修理のご相談(オンラインショップ関連は除く)
年内受付 ：12月30日(月) 9時～18時まで *
年明け受付 ：1月4日(土) 9時～開始、通常営業
年末年始休業日：12月31日(火)～2025年1月3日(金)
* 29・30日はLINE・メール窓口での受付です。電話対応はお休みさせていただきます。
▼オンラインショップに関するお問い合わせ
年内受付 ：12月27日(金) 10時～17時まで
年明け受付 ：1月6日(月) 10時～開始、通常営業
年末年始休業 ：12月28日(土)～2025年1月5日(日)まで
商品配送について
2024年12月27日(金)～2025年1月5日(日)まで出荷がございません。
2025年1月6日(月)以降順次配送させていただきます。
* 小物に関しまして年内配送をご希望の方は、下記の日付までにご注文をお願いいたします。
最終注文日：2024年12月25日(水)
* 設置を伴う大型商品に関しましては、配送業者からご連絡をさせていただきます。その際に配送設置日のご調整をお願いいたします。
* 設置を伴う大型商品は、年内配送をお約束することができかねます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
なお、年末年始期間中の配送につきましては、車の渋滞や悪天候などの影響により遅延する場合がございます。その際には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承いただきますようお願いいたします。
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[テレビ] 動画配信サービスのアプリが起動しない、視聴ができない際のご案内 17/12/2024
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