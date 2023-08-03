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*LG QNED MiniLED は、MiniLED バックライトに、量子ドットテクノロジーとナノセルカラーテクノロジーを組み合わせたテレビです。
*動画はイメージです。
*動画はイメージです。
*MiniLED に対応しているのは QNED99JPA/90JPA/85JQA のみです。
*MiniLED のブロックの数は、86 インチ QNED99JPA モデルに基づいています。
*MiniLED のサイズは、LG の社内測定基準で計算されました。
MiniLED
Intertekの カラーボリュームを 100％*クリア
LG QNED の認定を受けた色再現技術により、高輝度でも鮮やかさと正確性を保てる、リッチな色彩が実現します。
*Intertek のカラーボリューム 100％をクリアしているモデルは QNED 99JPA/90JPA/85JQA のみです。
*ディスプレイ色域ボリューム (CGV) は、 Intertek が独自に検証した DCI-P3 色空間の CGV と同等またはそれ以上です。
*画像はイメージです。
色再現・解像度の進化
光を別の波長（色）の光に変換する微細な半導体結晶である量子ドットをシート状にしたものをパネルに組み込み、ナノセルカラーテクノロジーで強化することにより、より鮮明な色を表現することができます。
色再現・解像度の進化説明
*画像はイメージです。
±30度の角度で見ても同じ色
±30度の角度で見ても同じ色
*画像はイメージです。
*QNED 99JPA/90JPA において、 CIE DE2000 で 18 色のマクベスパターンを視野角 ±30° で 測定し、 100％ のカラーコンシステンシーであることを Intertek が認証しています。