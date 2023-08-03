MiniLED バックライトに､量子ドットテクノロジーとナノセルカラーテクノロジーを組み合わせることにより､従来の液晶テレビが飛躍的に進化しました｡より明るく、より深い黒を再現するとともに、鮮やかな色の表現力をお楽しみください。