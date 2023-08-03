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Why LG QNED 販売店
Why LG QNED

色と動きが滑らかなラインの動画。

量子ドットとNanoCellが融合 進化した新基準の液晶テレビ

液晶テレビは 新たなステージへ

MiniLED バックライトに､量子ドットテクノロジーとナノセルカラーテクノロジーを組み合わせることにより､従来の液晶テレビが飛躍的に進化しました｡より明るく、より深い黒を再現するとともに、鮮やかな色の表現力をお楽しみください。

*LG QNED MiniLED は、MiniLED バックライトに、量子ドットテクノロジーとナノセルカラーテクノロジーを組み合わせたテレビです。

*動画はイメージです。

MiniLED

輝度・コントラストの 進化

独自の調光技術により、正確なバックライト制御を行うことで、輝度・コントラストが従来の 4K液晶テレビより向上しました。

*動画はイメージです。
*MiniLED に対応しているのは QNED99JPA/90JPA/85JQA のみです。
*MiniLED のブロックの数は、86 インチ QNED99JPA モデルに基づいています。
*MiniLED のサイズは、LG の社内測定基準で計算されました。

MiniLED

Intertekの カラーボリュームを 100％*クリア

LG QNED の認定を受けた色再現技術により、高輝度でも鮮やかさと正確性を保てる、リッチな色彩が実現します。

非常にカラフルなデジタルペイント画像は 2 つのセクターに分けられます。上部はカラフルで鮮やかで、下部は比較的カラフルさと鮮やかさに劣っています。
非常にカラフルなデジタルペイント画像は 2 つのセクターに分けられます。上部はカラフルで鮮やかで、下部は比較的カラフルさと鮮やかさに劣っています。

*Intertek のカラーボリューム 100％をクリアしているモデルは QNED 99JPA/90JPA/85JQA のみです。
*ディスプレイ色域ボリューム (CGV) は、 Intertek が独自に検証した DCI-P3 色空間の CGV と同等またはそれ以上です。
*画像はイメージです。

色再現・解像度の進化

光を別の波長（色）の光に変換する微細な半導体結晶である量子ドットをシート状にしたものをパネルに組み込み、ナノセルカラーテクノロジーで強化することにより、より鮮明な色を表現することができます。

色再現・解像度の進化説明

*画像はイメージです。

±30度の角度で見ても同じ色

±30度の角度で見ても同じ色

*画像はイメージです。
*QNED 99JPA/90JPA において、 CIE DE2000 で 18 色のマクベスパターンを視野角 ±30° で 測定し、 100％ のカラーコンシステンシーであることを Intertek が認証しています。

有機ELテレビ

LG OLED

黒の再現力とコントラスト

液晶テレビ

LG QNED

鮮やかな色体験

革新的な技術

詳しくはこちら

感動の映像体験

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臨場感あふれるゲーム体験

詳しくはこちら

新基準の液晶テレビも新たなステージに。

新基準の液晶テレビも 新たなステージに

新基準の液晶テレビも 新たなステージに 詳しくはこちら

LG OLED C2 と LG OLED G2 Gallery Edition を側面から見ています。明るくカラフルなアートワークが画面に表示された暗い部屋の向こう側に向かい合っています。

全ての 有機ELテレビは LGから始まる

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