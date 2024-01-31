*2 特典は、2018年～2022年モデルの8Kと4Kテレビで利用可能です。特典は2023年2月1日16:59（日本時間）まで。特典はテレビおよびApple IDごとに1回とさせていただきます。対象エリアにお住まいで、13才以上の新規登録の方のみ対象です。キャンセルされない限り、お住まいの地域の月額料金が自動更新で発生します。iTunes／Apple のメディアサービスアカウントが必要です。規約とAppleのプライバシーポリシーが適用されます。詳細：https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/uk/terms.html 別の無料試用特典やその他特典とは併用できません。規約は変更される場合があり、通知なしに修正またはキャンセルされる場合があります。Apple TV+は、Apple Inc.の登録商標です。Appleは当プロモーションのスポンサーではありません。All rights reserved.