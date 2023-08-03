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*1 特典は、LGの2018年～2022年モデルの8Kと4Kテレビで利用可能です。特典は、2023年2月1日16:59（日本時間）まで。新規登録の方のみ対象です。無料期間後は月額料金がかかります。キャンセルするまでプランは自動更新されます。規約参照*2。
LGのテレビで Apple Originalの 作品が楽しめます
世界で最も想像力豊かな才能たちが手がける、受賞歴もあるオリジナルのドラマや映画、ドキュメンタリーを視聴しましょう。Apple Originalの新作が毎月登場。3か月間無料*2でお楽しみいただけます。詳しくは当ページ下部の注意事項をご覧ください。
コンテンツの一覧
LGならApple TV+を3か月間無料*2で体験できます
このキャンペーンは Apple TV+が提供されている国で利用可能です。
2018～2022年に発売されたLGの4Kまたは8Kテレビに適用され、2022年12月1日17:00～2023年2月1日16:59*2（日本時間）の間に Apple TV+ に新規登録した方が利用できます。
テレビの画像
Apple TV+の 特典の入手方法
テレビのホームメニューからApple TV+のアプリをクリックし、画面上の手順に沿って操作します。
特典は2022年12月1日17:00～2023年2月1日16:59*2（日本時間）の間にご利用いただく必要があります。詳しくは当ページ下部の注意事項をご覧ください。
テレビ画面の写真
まるで魔法
Apple TV+をクリックや音声でストリーミングできます
世界有数の作品を見てみましょう。音声やカーソル、スクロール、クリックを使用して LGマジックリモコンを操作しましょう。
LGのマジックリモコンを手に持ってApple TV+にアクセスする様子の画像
*4 画像内のリモコンは、海外仕様となります。実際の商品とは、仕様や加工、サイズなどが異なりますのでご了承ください。
*2 特典は、2018年～2022年モデルの8Kと4Kテレビで利用可能です。特典は2023年2月1日16:59（日本時間）まで。特典はテレビおよびApple IDごとに1回とさせていただきます。対象エリアにお住まいで、13才以上の新規登録の方のみ対象です。キャンセルされない限り、お住まいの地域の月額料金が自動更新で発生します。iTunes／Apple のメディアサービスアカウントが必要です。規約とAppleのプライバシーポリシーが適用されます。詳細：https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/uk/terms.html 別の無料試用特典やその他特典とは併用できません。規約は変更される場合があり、通知なしに修正またはキャンセルされる場合があります。Apple TV+は、Apple Inc.の登録商標です。Appleは当プロモーションのスポンサーではありません。All rights reserved.