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55V型 4K液晶テレビ + 360ﾟワイヤレススピーカー

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

55V型 4K液晶テレビ + 360ﾟワイヤレススピーカー

55QN80XO2T

55V型 4K液晶テレビ + 360ﾟワイヤレススピーカー

()
  • 正面図
正面図
以下の2製品が含まれています。
「LG QNED, 2024」という文字と「webOS Re:New Program」のロゴが画面に表示されたLG QNED TV、QNED80の正面画像

55QNED80TJA

55V型 4K液晶テレビ 55QNED80TJA
Front

XO2TBK

360ﾟワイヤレススピーカー LG XBOOM360 XO2T
プリント

仕様

画面タイプ

4K QNED

リフレッシュレート(垂直走査周波数)

60Hz

広色域

QNED Color

映像エンジン

α5 AI Processor 4K Gen7

HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

実用最大出力(JEITA)

20W

スピーカー

2.0ch

全てのスペック

アクセシビリティ機能

グレースケール

ハイコントラスト

色の反転

付属品

電源ケーブル

リモコン

マジックリモコン (MR24)

リモコン用乾電池

● (単四形乾電池x2)

オーディオ

AIサウンド

AIサウンドプロ(9.1.2chバーチャルサウンド)

オートサウンドチューニング

オーディオコーデック

AC4、AC3、EAC3、HE-AAC、AAC、MP2、MP3、PCM、WMA、apt-X

実用最大出力(JEITA)

20W

Bluetoothサラウンド対応

● (2 Way再生)

クリアボイスプロ

● (オートボリュームレベリング)

サウンド同期

同時音声出力

テレビサウンドモード共有

スピーカー方式

ダウンファイアリング方式

スピーカー

2.0ch

接続性

Bluetooth

Bluetooth 5.1

有線LAN(RJ45)

1

HDMI ARC(Audio Return Channel)

eARC(HDMI 2)

HDMI入力端子

3ポート (eARC, ALLM対応)

ヘッドホン出力端子

1

RF入力端子(アンテナ/ケーブル)

2

Simplink (HDMI CEC)

光デジタル音声出力端子(S/PDIF)

1

USB端子

2(USB2.0)

Wi-Fi

Wi-Fi 5(IEEE802.11ac､a/b/g/n対応)

ゲーム機能

ALLM(自動低遅延モード)

ゲームオプティマイザ

● (ゲームダッシュボード)

HGiGゲームモード

映像(表示)

画素数(水平×垂直)

4K (3840 x 2160)

バックライト方式

エッジ型

画面タイプ

4K QNED

リフレッシュレート(垂直走査周波数)

60Hz

広色域

QNED Color

映像(処理)

AI輝度

AI アップスケーリング

4Kアップスケーリング

調光技術

スリム直下型エリア駆動

ダイナミックトーンマッピング

FILMMAKER MODE™

HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

映像モード

9モード (あざやか、標準、省エネ、シネマ、スポーツ、ゲームオプティマイザ、FILMMALKER MODE、、(ISF)エキスパート(明るい空間、昼間)、(ISF)エキスパート(暗い空間、夜間)

映像エンジン

α5 AI Processor 4K Gen7

電源

電源入力

AC 100V~ 50/60Hz

消費電力(待機時)

0.5W

SMART TV

ファミリー設定

フルウェブブラウザ

音声認識

マジックリモコン対応

●（同梱)

オペレーティングシステム

webOS 24

ルームシェア

●(受信)

モバイルリモートアプリ

● (LG ThinQアプリ)

ThinQ

USBカメラ対応

Apple AirPlay 2

プリント

仕様

製品重量

0.9 kg

チャンネル数

1ch (2Way)

出力

20W

スピーカー

119 x 209 x 119

バーコード

4989027027732

全てのスペック

付属品

USB Type-Cケーブル

はい

保証書

はい

オーディオフォーマット

AAC

はい

SBC

はい

バーコード

バーコード

4989027027732

バッテリー

バッテリー充電時間

4

バッテリー連続再生時間

15

接続性 OR 接続機能

Bluetoothバージョン

5.3

利便性　OR 便利機能

バッテリーランプ

はい

Bluetoothアプリ(Android / iOS)

はい

マルチポイント

はい

セキュリティーロック

はい

アップグレードマネージャー (FOTA)

はい

防水/防滴規格

IP55

ワイヤレスパーティリンク(デュアルモード)

はい

ワイヤレスパーティリンク(マルチモード)

はい

外形寸法(幅×高さ×奥行)

外装箱

165 x 282 x 165

スピーカー

119 x 209 x 119

イコライザー

カスタムイコライザー(アプリ)

はい

サウンドブースト

はい

標準

はい

概略 OR 全般 OR 一般

チャンネル数

1ch (2Way)

出力

20W

消費電力

電源オン時

10W

スタンバイモード

0.5W

電力供給

USB Type-C

はい

スピーカー

ツイーター

1" x 1

パッシブラジエーター

Yes (2)

属性 - スピーカー

Cone

サイズ - ウーファー

3" x 1

重量

梱包重量

1.5 kg

製品重量

0.9 kg

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