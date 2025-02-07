55V型 4K液晶テレビ + 360ﾟワイヤレススピーカー

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55V型 4K液晶テレビ 55QNED80TJA
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360ﾟワイヤレススピーカー LG XBOOM360 XO2T
仕様
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画面タイプ
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4K QNED
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リフレッシュレート(垂直走査周波数)
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60Hz
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広色域
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QNED Color
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映像エンジン
-
α5 AI Processor 4K Gen7
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HDR (High Dynamic Range)
-
HDR10 / HLG
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実用最大出力(JEITA)
-
20W
-
スピーカー
-
2.0ch
全てのスペック
アクセシビリティ機能
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グレースケール
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●
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ハイコントラスト
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●
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色の反転
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●
付属品
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電源ケーブル
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●
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リモコン
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マジックリモコン (MR24)
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リモコン用乾電池
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● (単四形乾電池x2)
オーディオ
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AIサウンド
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AIサウンドプロ(9.1.2chバーチャルサウンド)
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オートサウンドチューニング
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●
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オーディオコーデック
-
AC4、AC3、EAC3、HE-AAC、AAC、MP2、MP3、PCM、WMA、apt-X
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実用最大出力(JEITA)
-
20W
-
Bluetoothサラウンド対応
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● (2 Way再生)
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クリアボイスプロ
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● (オートボリュームレベリング)
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サウンド同期
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●
-
同時音声出力
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●
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テレビサウンドモード共有
-
●
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スピーカー方式
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ダウンファイアリング方式
-
スピーカー
-
2.0ch
接続性
-
Bluetooth
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Bluetooth 5.1
-
有線LAN(RJ45)
-
1
-
HDMI ARC(Audio Return Channel)
-
eARC(HDMI 2)
-
HDMI入力端子
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3ポート (eARC, ALLM対応)
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ヘッドホン出力端子
-
1
-
RF入力端子(アンテナ/ケーブル)
-
2
-
Simplink (HDMI CEC)
-
●
-
光デジタル音声出力端子(S/PDIF)
-
1
-
USB端子
-
2(USB2.0)
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Wi-Fi
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Wi-Fi 5(IEEE802.11ac､a/b/g/n対応)
ゲーム機能
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ALLM(自動低遅延モード)
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●
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ゲームオプティマイザ
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● (ゲームダッシュボード)
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HGiGゲームモード
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●
映像(表示)
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画素数(水平×垂直)
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4K (3840 x 2160)
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バックライト方式
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エッジ型
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画面タイプ
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4K QNED
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リフレッシュレート(垂直走査周波数)
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60Hz
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広色域
-
QNED Color
映像(処理)
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AI輝度
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●
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AI アップスケーリング
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4Kアップスケーリング
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調光技術
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スリム直下型エリア駆動
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ダイナミックトーンマッピング
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●
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FILMMAKER MODE™
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●
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HDR (High Dynamic Range)
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HDR10 / HLG
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映像モード
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9モード (あざやか、標準、省エネ、シネマ、スポーツ、ゲームオプティマイザ、FILMMALKER MODE、、(ISF)エキスパート(明るい空間、昼間)、(ISF)エキスパート(暗い空間、夜間)
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映像エンジン
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α5 AI Processor 4K Gen7
電源
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電源入力
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AC 100V~ 50/60Hz
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消費電力(待機時)
-
0.5W
SMART TV
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ファミリー設定
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●
-
フルウェブブラウザ
-
●
-
音声認識
-
●
-
マジックリモコン対応
-
●（同梱)
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オペレーティングシステム
-
webOS 24
-
ルームシェア
-
●(受信)
-
モバイルリモートアプリ
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● (LG ThinQアプリ)
-
ThinQ
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●
-
USBカメラ対応
-
●
-
Apple AirPlay 2
-
●
仕様
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製品重量
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0.9 kg
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チャンネル数
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1ch (2Way)
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出力
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20W
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スピーカー
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119 x 209 x 119
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バーコード
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4989027027732
全てのスペック
付属品
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USB Type-Cケーブル
-
はい
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保証書
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はい
オーディオフォーマット
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AAC
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はい
-
SBC
-
はい
バーコード
-
バーコード
-
4989027027732
バッテリー
-
バッテリー充電時間
-
4
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バッテリー連続再生時間
-
15
接続性 OR 接続機能
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Bluetoothバージョン
-
5.3
利便性 OR 便利機能
-
バッテリーランプ
-
はい
-
Bluetoothアプリ(Android / iOS)
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はい
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マルチポイント
-
はい
-
セキュリティーロック
-
はい
-
アップグレードマネージャー (FOTA)
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はい
-
防水/防滴規格
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IP55
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ワイヤレスパーティリンク(デュアルモード)
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はい
-
ワイヤレスパーティリンク(マルチモード)
-
はい
外形寸法(幅×高さ×奥行)
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外装箱
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165 x 282 x 165
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スピーカー
-
119 x 209 x 119
イコライザー
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カスタムイコライザー(アプリ)
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はい
-
サウンドブースト
-
はい
-
標準
-
はい
概略 OR 全般 OR 一般
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チャンネル数
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1ch (2Way)
-
出力
-
20W
消費電力
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電源オン時
-
10W
-
スタンバイモード
-
0.5W
電力供給
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USB Type-C
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はい
スピーカー
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ツイーター
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1" x 1
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パッシブラジエーター
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Yes (2)
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属性 - スピーカー
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Cone
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サイズ - ウーファー
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3" x 1
重量
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梱包重量
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1.5 kg
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製品重量
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0.9 kg
おすすめ製品
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注文履歴・FAQ
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月～土(年末年始は除く) 10時～17時
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月～日(年末年始は除く)
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