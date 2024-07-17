【公式限定セット】 65V型 4K量子ドット液晶テレビ 65QNED90JQA ＋サウンドバ－ SC9S

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最大出力400W 3.1.3ch LG Soundbar SC9S
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65V型 4K量子ドット液晶テレビ
サマリー
仕様
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チャンネル数
-
3.1.3
-
出力
-
400 W
-
Dolby Atmos
-
はい
-
DTS:X
-
はい
-
WOW Orchestra
-
はい
-
メイン
-
975 x 63 x 125 mm
全てのスペック
サウンド効果
-
スポーツ
-
はい
-
AIサウンドプロ
-
はい
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ベースブラスト / ベースブラスト＋
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はい
-
シネマ
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はい
-
クリアボイスプロ
-
はい
-
ゲーム
-
はい
-
ミュージック
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はい
-
標準
-
はい
付属品
-
HDMI ケーブル
-
はい
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リモコン
-
はい
-
ブラケット
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はい
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保証書
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はい
オーディオフォーマット
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AAC
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はい
-
AAC+
-
はい
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Dolby Atmos
-
はい
-
Dolby Digital
-
はい
-
DTS Digital Surround
-
はい
-
DTS:X
-
はい
-
IMAX Enhanced
-
はい
-
MQA
-
はい
JANコード
-
JANコード
-
4989027025172
出入力端子
-
Bluetoothコーデック(SBC/AAC)
-
はい
-
AirPlay 2
-
はい
-
Bluetoothバージョン
-
5.0
-
Chromecast
-
はい
-
HDMI In
-
1
-
HDMI Out
-
1
-
光デジタル入力(S/PDIF)
-
1
-
Spotify Connect
-
はい
-
USB
-
1
-
Wi-Fi
-
はい
-
Works with Alexa
-
はい
-
Works with Google Home
-
はい
利便性 OR 便利機能
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アプリ －iOS/Android OS
-
はい
-
AI Room Calibration Pro(アプリ)
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はい
-
サウンドバーモードコントロール
-
はい
-
テレビサウンドモード共有
-
はい
-
WOW Orchestra
-
はい
外形寸法(幅×高さ×奥行)
-
メイン
-
975 x 63 x 125 mm
-
サブウーファー
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221 x 390 x 313 mm
機能
-
チャンネル数
-
3.1.3
-
スピーカー数
-
9 EA
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出力
-
400 W
HDMI対応
-
ARC(オーディオリターンチャンネル)
-
はい
-
120Hz
-
はい
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eARC(エンハンスドオーディオリターンチャンネル)
-
はい
-
HDMI CEC(Simplink)
-
はい
-
Dolby Vision
-
はい
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HDR10
-
はい
-
パススルー
-
はい
-
4Kパススルー
-
はい
-
VRR / ALLM
-
はい
ハイレゾオーディオ
-
サンプリング
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24bit/96kHz
-
ビット拡張/アップサンプリング
-
24bit/96kHz
電源
-
消費電力(メインスピーカー)
-
37 W
-
消費電力(サブウーファー)
-
38 W
-
電源オフ時消費電力(メインスピーカー)
-
0.5 W ↓
-
電源オフ時消費電力(サブウーファー)
-
0.5 W ↓
重量
-
梱包重量
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22.7 kg
-
メイン
-
4.1 kg
-
サブウーファー
-
7.8 kg
仕様
-
画面タイプ
-
4K QNED MiniLED
-
リフレッシュレート(垂直走査周波数)
-
120
-
映像エンジン
-
α7 Gen5 AI Processor 4K
-
HDR (High Dynamic Range)
-
Dolby Vision/HDR10/HLG
-
AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー
-
○
-
実用最大出力(JEITA)
-
40W
-
スピーカー
-
ミッドレンジ+ツイーター：2個/20W､ウーファー：2個/20W
-
Dolby Atmos
-
○
-
外形寸法 (WxHxD, mm) テレビスタンド含まず
-
1444×834×30
-
本体質量 テレビスタンド含まず (kg)
-
26.4
全てのスペック
付属品
-
IRブラスターケーブル
-
○
-
電源ケーブル
-
○
-
リモコン
-
マジックリモコン
-
リモコン用乾電池
-
○(単3形乾電池2本)
オーディオ
-
AIサウンド
-
AIサウンドプロ
-
オートサウンドチューニング
-
○
-
オーディオコーデック
-
AC3/AC4/EAC3、AAC/HE-AAC、MP2/MP3、PCM、WMA、aptX、SBC
-
実用最大出力(JEITA)
-
40W
-
Bluetoothサラウンド対応
-
○(Bluetooth®5.0)
-
クリアボイスプロ
-
○
-
Dolby Atmos
-
○
-
サウンド同期
-
○
-
スピーカー方式
-
2.2ch
-
スピーカー
-
ミッドレンジ+ツイーター：2個/20W､ウーファー：2個/20W
-
WiSA
-
〇(WiSA 2.1ch)
JANコード
-
JANコード
-
49-89027-021617
接続性
-
有線LAN(RJ45)
-
1(100Base-TX)
-
HDMI入力端子
-
HDMI 2.1×2(48Gbps､4K/120p)､HDMI 2.0&×2(18Gbps､4K/60p)
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ヘッドホン出力端子
-
1
-
光デジタル音声出力端子(S/PDIF)
-
1
-
USB端子
-
2(USB 2.0)
外形寸法/重量
-
梱包サイズ (WxHxD, mm)
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1600×970×187
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梱包質量 (kg)
-
34.2
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外形寸法 (WxHxD, mm) テレビスタンド含まず
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1444×834×30
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外形寸法 (WxHxD, mm) テレビスタンド含む
-
1444×898×295
-
本体質量 テレビスタンド含まず (kg)
-
26.4
-
本体質量 テレビスタンド含む (kg)
-
26.8
-
VESA規格 (WxH, mm)
-
400×400
ゲーム機能
-
ALLM(自動低遅延モード)
-
○
-
AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー
-
○
-
ゲームオプティマイザ
-
○
-
HGiGゲームモード
-
○
-
VRR (可変リフレッシュレート)
-
○
映像(表示)
-
画素数(水平×垂直)
-
3840×2160
-
バックライト方式
-
Mini LED
-
画面タイプ
-
4K QNED MiniLED
-
リフレッシュレート(垂直走査周波数)
-
120
映像(処理)
-
AI映像
-
AI映像プロ
-
AI アップスケーリング
-
AI 4Kアップスケーリング
-
調光技術
-
高精細直下型エリア駆動プロ
-
ダイナミックトーンマッピング
-
○
-
FILMMAKER MODE™
-
○
-
HDR (High Dynamic Range)
-
Dolby Vision/HDR10/HLG
-
HFR (ハイフレームレート)
-
○
-
動きくっきり
-
Motion Pro
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映像エンジン
-
α7 Gen5 AI Processor 4K
電源
-
電源入力
-
100-240V,50/60Hz
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消費電力(待機時)
-
290(0.5)W
SMART TV
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アートギャラリー
-
○
-
ファミリー設定
-
○
-
ハンズフリー音声認識
-
○
-
ホームダッシュボード
-
○
-
マジックリモコン対応
-
○
-
マルチビュー
-
○
-
オペレーティングシステム
-
webOS
-
スポーツアラーム
-
○
-
ThinQ
-
○
-
Apple AirPlay 2
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○
-
Apple Homekit
-
○
おすすめ製品
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日本人スタッフが対応
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