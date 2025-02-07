65V型 4K液晶テレビ + サウンドバー

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65V型 4K液晶テレビ 65UT8000PJB
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最大出力300W 2.1ch LG Soundbar S40T
仕様
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画面タイプ
-
4K 液晶
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リフレッシュレート(垂直走査周波数)
-
60Hz
-
映像エンジン
-
α5 AI Processor 4K Gen7
-
HDR (High Dynamic Range)
-
HDR10 / HLG
-
実用最大出力(JEITA)
-
20W
-
スピーカー
-
2.0ch
-
外形寸法 (WxHxD, mm) テレビスタンド含まず
-
1454 x 838 x 57.7
-
本体質量 テレビスタンド含まず (kg)
-
21.4
全てのスペック
アクセシビリティ機能
-
グレースケール
-
●
-
ハイコントラスト
-
●
-
色の反転
-
●
付属品
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電源ケーブル
-
●
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リモコン
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●(標準リモコン)
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リモコン用乾電池
-
● (単四形乾電池x2)
オーディオ
-
AIサウンド
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AIサウンドプロ(9.1.2chバーチャルサウンド)
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オートサウンドチューニング
-
●（マジックリモコンが必要です）
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オーディオコーデック
-
AC4、AC3、EAC3、HE-AAC、AAC、MP2、MP3、PCM、WMA、apt-X
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実用最大出力(JEITA)
-
20W
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Bluetoothサラウンド対応
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● (2 Way再生)
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クリアボイスプロ
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● (オートボリュームレベリング)
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サウンド同期
-
●
-
同時音声出力
-
●
-
テレビサウンドモード共有
-
●
-
スピーカー方式
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ダウンファイアリング方式
-
スピーカー
-
2.0ch
接続性
-
Bluetooth
-
Bluetooth 5.1
-
有線LAN(RJ45)
-
1
-
HDMI ARC(Audio Return Channel)
-
eARC(HDMI 2)
-
HDMI入力端子
-
3ポート (eARC, ALLM対応)
-
ヘッドホン出力端子
-
1
-
RF入力端子(アンテナ/ケーブル)
-
2
-
Simplink (HDMI CEC)
-
●
-
光デジタル音声出力端子(S/PDIF)
-
1
-
USB端子
-
2(USB2.0)
-
Wi-Fi
-
Wi-Fi 5(IEEE802.11ac､a/b/g/n対応)
外形寸法/重量
-
梱包サイズ (WxHxD, mm)
-
1600 x 970 x 172
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梱包質量 (kg)
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27.7
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外形寸法 (WxHxD, mm) テレビスタンド含まず
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1454 x 838 x 57.7
-
外形寸法 (WxHxD, mm) テレビスタンド含む
-
1454 x 906 x 269
-
テレビスタンド (WxD, mm)
-
1201 x 269
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本体質量 テレビスタンド含まず (kg)
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21.4
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本体質量 テレビスタンド含む (kg)
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21.7
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VESA規格 (WxH, mm)
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300 x 300
ゲーム機能
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ALLM(自動低遅延モード)
-
●
-
ゲームオプティマイザ
-
● (ゲームダッシュボード)
-
HGiGゲームモード
-
●
映像(表示)
-
画素数(水平×垂直)
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4K (3840 x 2160)
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バックライト方式
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直下型
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画面タイプ
-
4K 液晶
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リフレッシュレート(垂直走査周波数)
-
60Hz
映像(処理)
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AI輝度
-
●
-
AI アップスケーリング
-
4Kアップスケーリング
-
ダイナミックトーンマッピング
-
●
-
FILMMAKER MODE™
-
●
-
HDR (High Dynamic Range)
-
HDR10 / HLG
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映像モード
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9モード (あざやか、標準、省エネ、シネマ、スポーツ、ゲームオプティマイザ、FILMMALKER MODE、、(ISF)エキスパート(明るい空間、昼間)、(ISF)エキスパート(暗い空間、夜間)
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映像エンジン
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α5 AI Processor 4K Gen7
電源
-
電源入力
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AC 100V~ 50/60Hz
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消費電力(待機時)
-
0.5W
SMART TV
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ファミリー設定
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●
-
フルウェブブラウザ
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●
-
音声認識
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● (LG ThinQアプリが必要です)
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マジックリモコン対応
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●（マジックリモコンが必要です）
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オペレーティングシステム
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webOS 24
-
ルームシェア
-
●(受信)
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モバイルリモートアプリ
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● (LG ThinQアプリ)
-
ThinQ
-
●
-
USBカメラ対応
-
●
-
Apple AirPlay 2
-
●
仕様
-
チャンネル数
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2.1
-
出力
-
300 W
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メイン
-
720 x 63 x 87 mm
全てのスペック
サウンド効果
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AIサウンドプロ
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はい
-
シネマ
-
はい
-
ゲーム
-
はい
-
標準
-
はい
付属品
-
光デジタル(S/PDIF)ケーブル
-
はい
-
リモコン
-
はい
-
保証書
-
はい
オーディオフォーマット
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AAC
-
はい
-
Dolby Digital
-
はい
-
DTS Digital Surround
-
はい
バーコード
-
バーコード
-
4989027027992
接続性 OR 接続機能
-
Bluetoothコーデック(SBC/AAC)
-
はい
-
Bluetoothバージョン
-
5.3
-
HDMI Out
-
1
-
光デジタル入力(S/PDIF)
-
1
-
USB
-
1
利便性 OR 便利機能
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アプリ －iOS/Android OS
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はい
-
テレビサウンドモード共有
-
はい
-
WOW Interface
-
はい
外形寸法(幅×高さ×奥行)
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メイン
-
720 x 63 x 87 mm
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サブウーファー
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171 x 320 x 252 mm
概略 OR 全般 OR 一般
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チャンネル数
-
2.1
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スピーカー数
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3 EA
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出力
-
300 W
HDMI対応
-
ARC(オーディオリターンチャンネル)
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はい
-
HDMI CEC(Simplink)
-
はい
電源
-
消費電力(メインスピーカー)
-
22 W
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消費電力(サブウーファー)
-
35 W
-
電源オフ時消費電力(メインスピーカー)
-
0.5 W ↓
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電源オフ時消費電力(サブウーファー)
-
0.5 W ↓
重量
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梱包重量
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7.6 kg
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メイン
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1.65 kg
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サブウーファー
-
4.2 kg
おすすめ製品
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