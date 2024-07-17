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【公式限定セット】 75V型 4K量子ドット液晶テレビ 75QNED90JQA ＋サウンドバ－ SC9S

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

【公式限定セット】 75V型 4K量子ドット液晶テレビ 75QNED90JQA ＋サウンドバ－ SC9S

75QNED90SC9

【公式限定セット】 75V型 4K量子ドット液晶テレビ 75QNED90JQA ＋サウンドバ－ SC9S

(2)
以下の2製品が含まれています。
Front angle view of Sound Bar and Woofer

SC9S

最大出力400W 3.1.3ch LG Soundbar SC9S
Front view

75QNED90JQA

75V型　4K量子ドット液晶テレビ

SC9S specs
75QNED90JQA Spec

サマリー

プリント
チャンネル数
3.1.3 ch
実用最大出力
400 W
Dolby Atmos
IMAX Enhanced

仕様

チャンネル数

3.1.3

出力

400 W

Dolby Atmos

はい

DTS:X

はい

WOW Orchestra

はい

メイン

975 x 63 x 125 mm

全てのスペック

サウンド効果

スポーツ

はい

AIサウンドプロ

はい

ベースブラスト / ベースブラスト＋

はい

シネマ

はい

クリアボイスプロ

はい

ゲーム

はい

ミュージック

はい

標準

はい

付属品

HDMI ケーブル

はい

リモコン

はい

ブラケット

はい

保証書

はい

オーディオフォーマット

AAC

はい

AAC+

はい

Dolby Atmos

はい

Dolby Digital

はい

DTS Digital Surround

はい

DTS:X

はい

IMAX Enhanced

はい

MQA

はい

JANコード

JANコード

4989027025172

出入力端子

Bluetoothコーデック(SBC/AAC)

はい

AirPlay 2

はい

Bluetoothバージョン

5.0

Chromecast

はい

HDMI In

1

HDMI Out

1

光デジタル入力(S/PDIF)

1

Spotify Connect

はい

USB

1

Wi-Fi

はい

Works with Alexa

はい

Works with Google Home

はい

利便性　OR 便利機能

アプリ －iOS/Android OS

はい

AI Room Calibration Pro(アプリ)

はい

サウンドバーモードコントロール

はい

テレビサウンドモード共有

はい

WOW Orchestra

はい

外形寸法(幅×高さ×奥行)

メイン

975 x 63 x 125 mm

サブウーファー

221 x 390 x 313 mm

機能

チャンネル数

3.1.3

スピーカー数

9 EA

出力

400 W

HDMI対応

ARC(オーディオリターンチャンネル)

はい

120Hz

はい

eARC(エンハンスドオーディオリターンチャンネル)

はい

HDMI CEC(Simplink)

はい

Dolby Vision

はい

HDR10

はい

パススルー

はい

4Kパススルー

はい

VRR / ALLM

はい

ハイレゾオーディオ

サンプリング

24bit/96kHz

ビット拡張/アップサンプリング

24bit/96kHz

電源

消費電力(メインスピーカー)

37 W

消費電力(サブウーファー)

38 W

電源オフ時消費電力(メインスピーカー)

0.5 W ↓

電源オフ時消費電力(サブウーファー)

0.5 W ↓

重量

梱包重量

22.7 kg

メイン

4.1 kg

サブウーファー

7.8 kg

プリント

仕様

画面タイプ

4K QNED MiniLED

リフレッシュレート(垂直走査周波数)

120

映像エンジン

α7 Gen5 AI Processor 4K

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision/HDR10/HLG

AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー

実用最大出力(JEITA)

40W

スピーカー

ミッドレンジ+ツイーター：2個/20W､ウーファー：2個/20W

Dolby Atmos

外形寸法 (WxHxD, mm) テレビスタンド含まず

1665×958×30

本体質量 テレビスタンド含まず (kg)

36

全てのスペック

付属品

IRブラスターケーブル

電源ケーブル

リモコン

マジックリモコン

リモコン用乾電池

○(単3形乾電池2本)

オーディオ

AIサウンド

AIサウンドプロ

オートサウンドチューニング

オーディオコーデック

AC3/AC4/EAC3、AAC/HE-AAC、MP2/MP3、PCM、WMA、aptX、SBC

実用最大出力(JEITA)

40W

Bluetoothサラウンド対応

○(Bluetooth®5.0)

クリアボイスプロ

Dolby Atmos

サウンド同期

スピーカー方式

2.2ch

スピーカー

ミッドレンジ+ツイーター：2個/20W､ウーファー：2個/20W

WiSA

〇(WiSA 2.1ch)

JANコード

JANコード

49-89027-021600

接続性

有線LAN(RJ45)

1(100Base-TX)

HDMI入力端子

HDMI 2.1×2(48Gbps､4K/120p)､HDMI 2.0&×2(18Gbps､4K/60p)

ヘッドホン出力端子

1

光デジタル音声出力端子(S/PDIF)

1

USB端子

2(USB 2.0)

外形寸法/重量

梱包サイズ (WxHxD, mm)

1820×1115×200

梱包質量 (kg)

46.9

外形寸法 (WxHxD, mm) テレビスタンド含まず

1665×958×30

外形寸法 (WxHxD, mm) テレビスタンド含む

1665×1022×359

本体質量 テレビスタンド含まず (kg)

36

本体質量 テレビスタンド含む (kg)

37

VESA規格 (WxH, mm)

400x400

ゲーム機能

ALLM(自動低遅延モード)

AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー

ゲームオプティマイザ

HGiGゲームモード

VRR (可変リフレッシュレート)

映像(表示)

画素数(水平×垂直)

3840×2160

バックライト方式

Mini LED

画面タイプ

4K QNED MiniLED

リフレッシュレート(垂直走査周波数)

120

映像(処理)

AI映像

AI映像プロ

AI アップスケーリング

AI 4Kアップスケーリング

調光技術

高精細直下型エリア駆動プロ

ダイナミックトーンマッピング

FILMMAKER MODE™

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision/HDR10/HLG

HFR (ハイフレームレート)

動きくっきり

Motion Pro

映像エンジン

α7 Gen5 AI Processor 4K

電源

電源入力

100-240V,50/60Hz

SMART TV

アートギャラリー

ファミリー設定

ハンズフリー音声認識

ホームダッシュボード

マジックリモコン対応

マルチビュー

オペレーティングシステム

webOS

スポーツアラーム

ThinQ

Apple AirPlay 2

Apple Homekit

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