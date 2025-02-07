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75V型 4K液晶テレビ + サウンドバー

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

75V型 4K液晶テレビ + サウンドバー

75UT8S40T

75V型 4K液晶テレビ + サウンドバー

()
  • 「LG UHD AI ThinQ, 2024」という文字と「webOS Re:New Program」のロゴが画面に表示されたLG UHD TV、UT80の正面画像
「LG UHD AI ThinQ, 2024」という文字と「webOS Re:New Program」のロゴが画面に表示されたLG UHD TV、UT80の正面画像
以下の2製品が含まれています。
4K HDR10 Proが実現する驚くほど美しい色とディテール

75UT8000PJB

75V型 4K液晶テレビ 75UT8000PJB
LG Soundbar SG10TYとサブウーファーの正面画像

S40T

最大出力300W 2.1ch LG Soundbar S40T
プリント

仕様

画面タイプ

4K 液晶

リフレッシュレート(垂直走査周波数)

60Hz

映像エンジン

α5 AI Processor 4K Gen7

HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

実用最大出力(JEITA)

20W

スピーカー

2.0ch

外形寸法 (WxHxD, mm) テレビスタンド含まず

1678 x 964 x 59.9

本体質量 テレビスタンド含まず (kg)

31.4

全てのスペック

アクセシビリティ機能

グレースケール

ハイコントラスト

色の反転

付属品

電源ケーブル

テレビ直付け

リモコン

●(標準リモコン)

リモコン用乾電池

● (単四形乾電池x2)

オーディオ

AIサウンド

AIサウンドプロ(9.1.2chバーチャルサウンド)

オートサウンドチューニング

●（マジックリモコンが必要です）

オーディオコーデック

AC4、AC3、EAC3、HE-AAC、AAC、MP2、MP3、PCM、WMA、apt-X

実用最大出力(JEITA)

20W

Bluetoothサラウンド対応

● (2 Way再生)

クリアボイスプロ

● (オートボリュームレベリング)

サウンド同期

同時音声出力

テレビサウンドモード共有

スピーカー方式

ダウンファイアリング方式

スピーカー

2.0ch

接続性

Bluetooth

Bluetooth 5.1

有線LAN(RJ45)

1

HDMI ARC(Audio Return Channel)

eARC(HDMI 2)

HDMI入力端子

3ポート (eARC, ALLM対応)

ヘッドホン出力端子

1

RF入力端子(アンテナ/ケーブル)

2

Simplink (HDMI CEC)

光デジタル音声出力端子(S/PDIF)

1

USB端子

2(USB2.0)

Wi-Fi

Wi-Fi 5(IEEE802.11ac､a/b/g/n対応)

外形寸法/重量

梱包サイズ (WxHxD, mm)

1820 x 1115 x 200

梱包質量 (kg)

40.7

外形寸法 (WxHxD, mm) テレビスタンド含まず

1678 x 964 x 59.9

外形寸法 (WxHxD, mm) テレビスタンド含む

1678 x 1027 x 361

テレビスタンド (WxD, mm)

1344 x 361

本体質量 テレビスタンド含まず (kg)

31.4

本体質量 テレビスタンド含む (kg)

31.8

VESA規格 (WxH, mm)

400 x 400

ゲーム機能

ALLM(自動低遅延モード)

ゲームオプティマイザ

● (ゲームダッシュボード)

HGiGゲームモード

映像(表示)

画素数(水平×垂直)

4K (3840 x 2160)

バックライト方式

直下型

画面タイプ

4K 液晶

リフレッシュレート(垂直走査周波数)

60Hz

映像(処理)

AI輝度

AI アップスケーリング

4Kアップスケーリング

ダイナミックトーンマッピング

FILMMAKER MODE™

HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

映像モード

9モード (あざやか、標準、省エネ、シネマ、スポーツ、ゲームオプティマイザ、FILMMALKER MODE、、(ISF)エキスパート(明るい空間、昼間)、(ISF)エキスパート(暗い空間、夜間)

映像エンジン

α5 AI Processor 4K Gen7

電源

電源入力

AC 100V~ 50/60Hz

消費電力(待機時)

0.5W

SMART TV

ファミリー設定

フルウェブブラウザ

音声認識

● (LG ThinQアプリが必要です)

マジックリモコン対応

●（マジックリモコンが必要です）

オペレーティングシステム

webOS 24

ルームシェア

●(受信)

モバイルリモートアプリ

● (LG ThinQアプリ)

ThinQ

USBカメラ対応

Apple AirPlay 2

プリント

仕様

チャンネル数

2.1

出力

300 W

メイン

720 x 63 x 87 mm

全てのスペック

サウンド効果

AIサウンドプロ

はい

シネマ

はい

ゲーム

はい

標準

はい

付属品

光デジタル(S/PDIF)ケーブル

はい

リモコン

はい

保証書

はい

オーディオフォーマット

AAC

はい

Dolby Digital

はい

DTS Digital Surround

はい

バーコード

バーコード

4989027027992

接続性 OR 接続機能

Bluetoothコーデック(SBC/AAC)

はい

Bluetoothバージョン

5.3

HDMI Out

1

光デジタル入力(S/PDIF)

1

USB

1

利便性　OR 便利機能

アプリ －iOS/Android OS

はい

テレビサウンドモード共有

はい

WOW Interface

はい

外形寸法(幅×高さ×奥行)

メイン

720 x 63 x 87 mm

サブウーファー

171 x 320 x 252 mm

概略 OR 全般 OR 一般

チャンネル数

2.1

スピーカー数

3 EA

出力

300 W

HDMI対応

ARC(オーディオリターンチャンネル)

はい

HDMI CEC(Simplink)

はい

電源

消費電力(メインスピーカー)

22 W

消費電力(サブウーファー)

35 W

電源オフ時消費電力(メインスピーカー)

0.5 W ↓

電源オフ時消費電力(サブウーファー)

0.5 W ↓

重量

梱包重量

7.6 kg

メイン

1.65 kg

サブウーファー

4.2 kg

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