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OL55C3PXO3P
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55V型 4K有機ELテレビ OLED55C3PJA
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XBOOM360 XO3
仕様
-
画面タイプ
-
4K OLED
-
リフレッシュレート(垂直走査周波数)
-
120Hz
-
広色域
-
OLED Color
-
映像エンジン
-
α9 AI Processor 4K Gen6
-
HDR (High Dynamic Range)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
-
●
-
AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー
-
●
-
オーディオ出力
-
40W
-
スピーカー
-
2.2ch
-
Dolby Atmos
-
●
全てのスペック
アクセシビリティ機能
-
グレースケール
-
●
-
ハイコントラスト
-
●
-
色の反転
-
●
オーディオ
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AIサウンド
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AIサウンドプロ(9.1.2chバーチャルサウンド)
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オートサウンドチューニング
-
●
-
オーディオコーデック
-
AC4、AC3(Dolby Digital)、EAC3、HE-AAC、AAC、MP2、MP3、PCM、WMA、apt-X (マニュアル参照)
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実用最大出力(JEITA)
-
40W
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Bluetoothサラウンド対応
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● (2 Way再生)
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クリアボイスプロ
-
●
-
Dolby Atmos
-
●
-
サウンド同期
-
●
-
同時音声出力
-
●
-
テレビサウンドモード共有
-
●
-
スピーカー方式
-
ダウンファイアリング方式
-
スピーカー
-
2.2ch
-
WiSA
-
●（WiSA 2.1ch）
映像(表示)
-
画素数(水平×垂直)
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4K (3840 x 2160)
-
画面タイプ
-
4K OLED
-
リフレッシュレート(垂直走査周波数)
-
120Hz
-
広色域
-
OLED Color
接続性
-
Bluetooth
-
Bluetooth 5.0
-
有線LAN(RJ45)
-
1
-
HDMI ARC(Audio Return Channel)
-
eARC(HDMI 2)
-
HDMI入力端子
-
4(4K@120Hz、eARC、VRR、ALLM、QMS対応)
-
ヘッドホン出力端子
-
1
-
RF入力端子(アンテナ/ケーブル)
-
2
-
Simplink (HDMI CEC)
-
●
-
光デジタル音声出力端子(S/PDIF)
-
1
-
USB端子
-
3(USB2.0)
-
Wi-Fi
-
Wi-Fi 5(IEEE802.11ac､a/b/g/n対応)
外形寸法/重量
-
梱包サイズ (WxHxD, mm)
-
1360 x 810 x 187
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梱包質量 (kg)
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21.3
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外形寸法 (WxHxD, mm) テレビスタンド含まず
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1222 x 703 x 45.1
-
外形寸法 (WxHxD, mm) テレビスタンド含む
-
1222 x 757 x 230
-
テレビスタンド (WxD, mm)
-
470 x 230
-
本体質量 テレビスタンド含まず (kg)
-
14.1
-
本体質量 テレビスタンド含む (kg)
-
16.0
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VESA規格 (WxH, mm)
-
300 x 200
ゲーム機能
-
ALLM(自動低遅延モード)
-
●
-
AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー
-
●
-
ゲームオプティマイザ
-
● (ゲームダッシュボード)
-
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
-
●
-
HGiGゲームモード
-
●
-
VRR (可変リフレッシュレート)
-
●
映像(処理)
-
AI輝度
-
●
-
AIジャンル選択
-
●(SDR/HDR)
-
AI映像
-
AI映像プロ
-
AI アップスケーリング
-
AI 4Kアップスケーリング
-
調光技術
-
ピクセル自発光
-
ダイナミックトーンマッピング
-
● (OLEDダイナミックトーンマッピングプロ)
-
FILMMAKER MODE™
-
●
-
HDR (High Dynamic Range)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
FHR(ハイフレームレート)
-
4K 120fps (HDMI、USB)
-
動きくっきり
-
OLED Motion
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映像モード
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10モード (パーソナルな映像、あざやか、標準、省エネ、シネマ、スポーツ、ゲームオプティマイザ、FILMMALKER MODE、(ISF)エキスパート(明るい空間、昼間)、(ISF)エキスパート(暗い空間、夜間)
-
映像エンジン
-
α9 AI Processor 4K Gen6
SMART TV
-
アートギャラリー
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●
-
いつでもOK
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●
-
ファミリー設定
-
●
-
フルウェブブラウザ
-
●
-
ハンズフリー音声認識
-
●
-
音声認識
-
●
-
マジックリモコン対応
-
●（同梱)
-
マルチビュー
-
●
-
オペレーティングシステム
-
webOS 23
-
ルームシェア
-
●(送信/受信)
-
モバイルリモートアプリ
-
● (LG ThinQアプリ)
-
スポーツアラーム
-
●
-
ThinQ
-
●
-
USBカメラ対応
-
●
-
Apple AirPlay 2
-
●
付属品
-
IRブラスターケーブル
-
●
-
電源ケーブル
-
テレビ直付け
-
リモコン
-
マジックリモコン
-
リモコン用乾電池
-
● (単四形乾電池x2)
電源
-
電源入力
-
AC 100V 50-60Hz
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消費電力(待機時)
-
0.5W
仕様
-
バーコード
-
49-89027-025196
全てのスペック
付属品
-
簡易マニュアル
-
○
-
ストラップ
-
○
-
USB Type-Cケーブル
-
○
-
保証書
-
○
バーコード
-
バーコード
-
49-89027-025196
接続性 OR 接続機能
-
Bluetoothバージョン
-
5.1
-
USB Type-C
-
1
寸法・重量
-
梱包時質量(kg)
-
4
-
本体質量(kg)
-
3.2
-
梱包時寸法(幅×高さ×奥行)(mm)
-
219×219×392
-
本体外形寸法(幅×高さ×奥行)(mm)
-
165×327×165
機能
-
アンビエントライト
-
○
-
Bluetoothアプリ
-
Android/iOS
-
アップグレードマネージャー(FOTA)
-
○
-
マルチポイント
-
○
-
セキュリティロック
-
○
-
防水防塵機能
-
IP54
-
ワイヤレスパーティリンク(Dual))
-
○
-
ワイヤレスパーティリンク(Multi)
-
最大10台
スピーカー
-
インピーダンス - ウーファー
-
4Ω
-
出力 - ウーファー
-
25
-
サイズ - スピーカー
-
ミッドレンジ2インチ /ツイーター1インチ
-
パッシブラジエーター
-
○
-
インピーダンス - スピーカー
-
ミッドレンジ4Ω / ツイーター 6Ω
-
出力 - スピーカー
-
25
-
ユニット数 - スピーカー
-
1
-
属性 - スピーカー
-
ツイーター
-
サイズ - ウーファー
-
4インチ
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注文履歴・FAQ
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出張修理・宅配修理を承ります
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オペレーターとWebチャット
月～土(年末年始は除く) 10時～17時
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月～日(年末年始は除く)
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日本人スタッフが対応
月～土(年末年始は除く) 9時～18時
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Eメール
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中
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