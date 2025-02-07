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65V型 4K有機ELテレビ ＋ サウンドバー セット

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

65V型 4K有機ELテレビ ＋ サウンドバー セット

OL65C4SE6S

65V型 4K有機ELテレビ ＋ サウンドバー セット

()
  • Front view
Front view
以下の2製品が含まれています。
LG OLED evo TV、OLED C4の正面画像。11年連続世界第1位のエンブレムとwebOS Re:Newプログラムlogo、下部のサウンドバーが2本のポールスタンドを使用した画面に映し出される

OLED65C4PJA

65V型 4K有機EL AI テレビ OLED65C4PJA
Sound Barの斜め45度の正面画像

SE6S

最大出力100W 3.0ch LG Soundbar SE6S
プリント

仕様

画面タイプ

4K OLED

リフレッシュレート(垂直走査周波数)

120Hz

広色域

OLED Color

映像エンジン

α9 AI Processor 4K Gen7

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー

実用最大出力(JEITA)

40W

スピーカー

2.2ch

Dolby Atmos

外形寸法 (WxHxD, mm) テレビスタンド含まず

1441 x 826 x 45.1

本体質量 テレビスタンド含まず (kg)

16.6

全てのスペック

アクセシビリティ機能

グレースケール

ハイコントラスト

色の反転

付属品

IRブラスターケーブル

電源ケーブル

テレビ直付け

リモコン

マジックリモコン (MR24)

リモコン用乾電池

● (単四形乾電池x2)

オーディオ

AIサウンド

α9 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

オートサウンドチューニング

オーディオコーデック

AC4、AC3、EAC3、HE-AAC、AAC、MP2、MP3、PCM、WMA、apt-X

実用最大出力(JEITA)

40W

Bluetoothサラウンド対応

● (2 Way再生)

クリアボイスプロ

● (オートボリュームレベリング)

Dolby Atmos

サウンド同期

同時音声出力

テレビサウンドモード共有

スピーカー方式

ダウンファイアリング方式

スピーカー

2.2ch

WiSA

●（WiSA 2.1ch）

接続性

Bluetooth

Bluetooth 5.1

有線LAN(RJ45)

1

HDMI ARC(Audio Return Channel)

eARC(HDMI 2)

HDMI入力端子

4ポート ( 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 port)対応)

ヘッドホン出力端子

1

RF入力端子(アンテナ/ケーブル)

2

Simplink (HDMI CEC)

光デジタル音声出力端子(S/PDIF)

1

USB端子

3(USB2.0)

Wi-Fi

Wi-Fi 5(IEEE802.11ac､a/b/g/n対応)

外形寸法/重量

梱包サイズ (WxHxD, mm)

1600 x 950 x 200

梱包質量 (kg)

26.4

外形寸法 (WxHxD, mm) テレビスタンド含まず

1441 x 826 x 45.1

外形寸法 (WxHxD, mm) テレビスタンド含む

1441 x 880 x 230

テレビスタンド (WxD, mm)

470 x 230

本体質量 テレビスタンド含まず (kg)

16.6

本体質量 テレビスタンド含む (kg)

18.5

VESA規格 (WxH, mm)

300 x 200

ゲーム機能

ALLM(自動低遅延モード)

AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー

ゲームオプティマイザ

● (ゲームダッシュボード)

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

HGiGゲームモード

VRR (可変リフレッシュレート)

最大144Hz

映像(表示)

画素数(水平×垂直)

4K (3840 x 2160)

画面タイプ

4K OLED

リフレッシュレート(垂直走査周波数)

120Hz

広色域

OLED Color

映像(処理)

AI輝度

AIジャンル選択

●(SDR/HDR)

AI アップスケーリング

α9 AI Super Upscaling 4K

調光技術

ピクセル自発光

ダイナミックトーンマッピング

● (OLEDダイナミックトーンマッピングプロ)

FILMMAKER MODE™

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FHR(ハイフレームレート)

4K 120fps (HDMI、USB)

動きくっきり

OLED Motion

映像モード

10モード (パーソナルな映像、あざやか、標準、省エネ、シネマ、スポーツ、ゲームオプティマイザ、FILMMALKER MODE、エキスパート(明るい空間、昼間)、エキスパート(暗い空間、夜間)

映像エンジン

α9 AI Processor 4K Gen7

電源

電源入力

AC 100V~ 50/60Hz

消費電力(待機時)

0.5W

SMART TV

いつでもOK

ファミリー設定

フルウェブブラウザ

ハンズフリー音声認識

音声認識

マジックリモコン対応

●（同梱)

マルチビュー

オペレーティングシステム

webOS 24

ルームシェア

●(送信/受信)

モバイルリモートアプリ

● (LG ThinQアプリ)

ThinQ

USBカメラ対応

Apple AirPlay 2

プリント

仕様

チャンネル数

3.0

出力

100 W

Dolby Atmos

はい

DTS:X

はい

WOW Orchestra

はい

メイン

800 x 63 x 131 mm

全てのスペック

サウンド効果

スポーツ

はい

AIサウンドプロ

はい

ベースブラスト / ベースブラスト＋

はい

シネマ

はい

クリアボイスプロ

はい

ゲーム

はい

ミュージック

はい

標準

はい

付属品

HDMI ケーブル

はい

リモコン

はい

壁掛けブラケット

はい

保証書

はい

オーディオフォーマット

AAC

はい

AAC+

はい

Dolby Atmos

はい

Dolby Digital

はい

DTS Digital Surround

はい

DTS:X

はい

MQA

はい

接続性 OR 接続機能

Bluetoothコーデック(SBC/AAC)

はい

AirPlay 2

はい

Bluetoothバージョン

5.0

Chromecast

はい

HDMI In

1

HDMI Out

1

光デジタル入力(S/PDIF)

1

Spotify Connect

はい

USB

1

Wi-Fi

はい

Works with Alexa

はい

Works with Google Home

はい

利便性　OR 便利機能

アプリ －iOS/Android OS

はい

AI Room Calibration Pro(アプリ)

はい

サウンドバーモードコントロール

はい

テレビサウンドモード共有

はい

WOW Interface

はい

WOW Orchestra

はい

外形寸法(幅×高さ×奥行)

メイン

800 x 63 x 131 mm

概略 OR 全般 OR 一般

チャンネル数

3.0

スピーカー数

5 EA

出力

100 W

HDMI対応

ARC(オーディオリターンチャンネル)

はい

120Hz

はい

eARC(エンハンスドオーディオリターンチャンネル)

はい

HDMI CEC(Simplink)

はい

Dolby Vision

はい

HDR10

はい

パススルー

はい

4Kパススルー

はい

VRR / ALLM

はい

電源

消費電力(メインスピーカー)

35 W

電源オフ時消費電力(メインスピーカー)

0.5 W ↓

重量

梱包重量

5.9 kg

メイン

3.5 kg

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