何百パターンもの映像を学習した｢2世代目 α9インテリジェントプロセッサー｣がオリジナル映像ソースの映像を自動認識｡ディープラーニング技術を応用したAIアルゴリズムによってそれぞれの画質にあわせて最適な画質処理を行い､さらに周囲の明るさの違いをも把握し､AIが映像に合わせて自動調整し､美しくクリアな映像を映し出します。

