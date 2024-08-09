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TV-Alpha9-01-Intro-Desktop

映像エンジンとAIの融合

ディープラーニング技術による映像の最適化

 

* 上記は画質と音質の最適化のため、AIのディープラーニング技術を採用し、独自のアルゴリズムによる調整を行います。

* 本コンテンツで言及されている「従来の製品」とは、当社の製品に基づいています。

AIで画質に新たな衝撃を

何百パターンもの映像を学習した｢2世代目 α9インテリジェントプロセッサー｣がオリジナル映像ソースの映像を自動認識｡ディープラーニング技術を応用したAIアルゴリズムによってそれぞれの画質にあわせて最適な画質処理を行い､さらに周囲の明るさの違いをも把握し､AIが映像に合わせて自動調整し､美しくクリアな映像を映し出します。

 

* AI輝度機能はHDRコンテンツのみ対応です。

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見たい映像を最上級の美しさで見る「AI映像」

地上波でも、ネット動画でも、見たいコンテンツのオリジナル映像ソースの画質をAIが自動認識。
それぞれの画質にあわせて最適な画質処理を行うことで、コンテンツの受信方法や画質に関係なく美しく、クリアな映像を映し出します。

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「AI輝度」で昼でも夜でも映像に忠実な明るさを。

昼の自然光や、夜の照明など周囲環境の明るさの違いを把握。AIが周辺の明るさに合わせて、映像全体の輝度を調整するのではなく、映像に合わせてトーンカーブを調整し、明るさが必要な部分のみを細かく忠実に調整して映像を表示。

 

TV-Alpha9-04-AI-Picture-Desktop

AI輝度技術がドルビービジョンの映像をも環境に合わせて最適化し、記憶に残る視聴体験をもたらします。室内の明るさの変化に対して自動で調整をしてくれる AI 輝度技術により、ドルビービジョンの映像美に酔いしれます。

 

AIで音質にも新たな衝撃を

AI搭載2世代目α9インテリジェントプロセッサーが、ひとの声やエフェクト、周波数を識別することにより、音質を最適化します。

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｢AI音質｣なら地上波でもバーチャル5.1サラウンドに｡

映画やニュース、音楽ライブなど、今見ている映像のジャンルと音源をAI搭載2世代目α9インテリジェントプロセッサー分析し、サウンドの種類を自動検出し、種類合わせて最適な音質を提供。さらに2.0chの音源でもバーチャル5.1chサラウンドにアップミックスして臨場感あふれる音質を実現します。

 

オートサウンドチューニング

マジックリモコンのマイクを使ってテレビの視聴環境を自動探知。部屋の音響特性を見極めてサウンドを調整することで、視聴環境に最適な音響調整ができます。

 

* 本機能を利用する場合は、オートサウンドチューニング機能をオンにし、マジックリモコンでの操作が必要です。