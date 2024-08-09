We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
TV-Al-01-Desktop
TV-Al-03-Desktop
見たい映像を声で検索
マジックリモコンのマイクに見たい映画や俳優の名前などキーワードを話すだけで､放送予定のテレビ番組やアプリ動画などLGのテレビで見られるコンテンツ内から統合検索でき､結果が一括表示されます｡
TV-Al-04-Desktop
テレビでできることが広がっていく。(※)
「Google アシスタント」をテレビに搭載。天気予報などの情報検索ができます。
TV-Al-06-Desktop
「Google アシスタント」が室温、照明等ご家庭のスマートデバイスを管理します。
TV-Al-05-Desktop
ショッピングや音楽も思いのまま(※)
マジックリモコンの専用ボタンを長押しするだけで「Amazon Alexa」(※)の呼び出しが可能。ショッピングや音楽を楽しむことができます。
disclaimer_gray_1600x200
テレビライフがさらに充実する便利な機能
ボタンひとつで、見たいコンテンツを再生。
スマホでもおなじみのネット動画アプリを搭載。
最新映画や話題のドラマ、海外・国内のスポーツ中継など幅広いジャンルのネット動画アプリがLGのテレビでも楽しめます。さらに4K動画も対応。見たいときにすぐに視聴できます。
TV-SIGNATURE-OLED-W9-Airplay-01-Desktop
「AirPlay 2」に対応
｢AirPlay2｣でiPhoneやiPadなどのiOSデバイスやMacなどからストリーミングが可能｡Apple TVアプリケーションから､映画やテレビ番組の動画を再生したり､写真を再生できます｡また､｢HomeKit｣にも対応し､Apple製品のホームAppの｢Siri｣を介し､TVの電源や入力切替等の操作も可能に。
TV-SIGNATURE-OLED-W9-Airplay-02-Desktop
「AirPlay 2」に対応
｢AirPlay2｣でiPhoneやiPadなどのiOSデバイスやMacなどからストリーミングが可能｡Apple TVアプリケーションから､映画やテレビ番組の動画を再生したり､写真を再生できます｡また､｢HomeKit｣にも対応し､Apple製品のホームAppの｢Siri｣を介し､TVの電源や入力切替等の操作も可能に。
「AirPlay 2」に対応
｢AirPlay2｣でiPhoneやiPadなどのiOSデバイスやMacなどからストリーミングが可能｡Apple TVアプリケーションから､映画やテレビ番組の動画を再生したり､写真を再生できます｡また､｢HomeKit｣にも対応し､Apple製品のホームAppの｢Siri｣を介し､TVの電源や入力切替等の操作も可能に。
ホームダッシュボード
テレビとの接続状況を画面表示
LGのテレビに接続されている機器をテレビ画面に表示。
接続状況を一目で確認できます。