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ふとんパンチクリーナー

仕様

レビュー

サポート

ふとんパンチクリーナー

VH9201D

ふとんパンチクリーナー

プリント

全てのスペック

基本仕様

JANコード

49-89027-006973

カラー

ホワイト

外形寸法（本体）

W65.5 x D26.4 x H27.5(cm)

重量（本体）

2.1(kg)

吸込仕事率

33W

タイプ

コード付

電源

本体電源方式

AC100V、50/60Hz

定格消費電力 本体/ステーション

180W/ -

特徴

ダストボックス集塵容積

0.2ℓ

付属品

ダストフィルター

ダストボックス

お手入れブラシ

保証書

交換用スポンジフィルター

取扱説明書