We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
VH9201DS
ふとんパンチクリーナー
全てのスペック
基本仕様
-
JANコード
-
49-89027-007420
-
カラー
-
ホワイト
-
外形寸法（本体）
-
W65.5 x D26.4 x H27.5(cm)
-
重量（本体）
-
2.1(kg)
-
外形寸法（ステーション）
-
W26.5×D30.0×21.4(cm)
-
質量（ステーション）
-
0.7(kg)
-
吸込仕事率
-
33W
-
タイプ
-
コード付、ステーション付
電源
-
本体電源方式
-
AC100V、50/60Hz
-
定格消費電力 本体/ステーション
-
180W/15W
特徴
-
ダストボックス集塵容積
-
0.2ℓ
-
充電ステーション（ＵＶ除菌ステーション）
-
○※UV除菌機能のみ
付属品
-
ダストフィルター
-
○
-
ダストボックス
-
○
-
お手入れブラシ
-
○
-
保証書
-
○
-
交換用スポンジフィルター
-
○
-
UV除菌ステーション
-
○（UV除菌機能のみ）
-
取扱説明書
-
○
-
製品の登録
長く安心して製品をお使いいただくための第一歩。ぜひご登録ください。
-
製品サポートFAQ
製品の使い方やお困りごとの解決方法をご案内しています。
-
お買い物サポート
注文履歴・FAQ
-
修理のご相談・お申し込み
出張修理・宅配修理を承ります
-
Live chat *オンラインショップ専用
オペレーターとWebチャット
月～土(年末年始は除く) 10時～17時
-
LINE
オペレーターとLINE
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中
-
お電話
日本人スタッフが対応
月～土(年末年始は除く) 9時～18時
-
Eメール
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中