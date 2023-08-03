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コードレス掃除機を「楽」で勝負するLG CordZero
サマリー
寸法
全てのスペック
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JANコード
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49-89027-013735
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カラー
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ボヘミアンレッド
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本機 外形寸法（幅×奥行×高さ）
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260×270×1120mm
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スタンド式充電ホルダー 外形寸法（幅×奥行×高さ）
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74×140×390mm
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本機 質量
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2.7kg（本体、伸縮パイプ、標準ノズルそれぞれの質量の合計）
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スタンド式充電ホルダー 質量
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0.58kg
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電源方式
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充電式リチウムイオンバッテリー（セル数7本）
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定格電圧
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DC 25.55V
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公称容量
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1,900ｍAh
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消費電力
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ターボ：400～450W / パワー：250W / ノーマル：80W
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連続運転時間（満充電）
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ターボ：約6分 / パワー：約9分 / ノーマル：約40分（パワーサーフェイスノズル使用時は約30分）
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アダプター 入力
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AC100～240V 50/60Hz 0.8A
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アダプター 出力
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DC 29.4V 1.0A
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アダプター 充電時間
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約3.5時間
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アダプター コードの長さ
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1.8m
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集じん容積
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0.44L
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標準ノズル
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○
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寝具専用ノズル
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○
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2in1ノズル
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○
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スキマノズル
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○
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プレフィルター
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○
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排出フィルター
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○（1個）
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保証書
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○
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取扱説明書
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○
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