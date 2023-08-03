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コードレス掃除機を「楽」で勝負するLG CordZero

仕様

レビュー

サポート

コードレス掃除機を「楽」で勝負するLG CordZero

A9MASTER2X

コードレス掃除機を「楽」で勝負するLG CordZero

A9MASTER2X (マットブラック)

サマリー

プリント

寸法

全てのスペック

基本仕様

JANコード

49-89027-013711

カラー

マットブラック

本機 外形寸法（幅×奥行×高さ）

260×270×1120mm

スタンド式充電ホルダー 外形寸法（幅×奥行×高さ）

74×140×390mm

本機 質量

2.7kg（本体、伸縮パイプ、標準ノズルそれぞれの質量の合計）

スタンド式充電ホルダー 質量

0.58kg

電源

電源方式

充電式リチウムイオンバッテリー（セル数7本）

定格電圧

DC 25.55V

公称容量

1,900ｍAh

消費電力

ターボ：400～450W / パワー：250W / ノーマル：80W

連続運転時間（満充電）

ターボ：約6分 / パワー：約9分 / ノーマル：約40分（パワーサーフェイスノズル使用時は約30分）

アダプター 入力

AC100～240V　50/60Hz　0.8A

アダプター 出力

DC 29.4V　1.0A

アダプター 充電時間

約3.5時間

アダプター コードの長さ

1.8m

特徴

集じん容積

0.44L

付属品

標準ノズル

寝具専用ノズル

2in1ノズル

スキマノズル

カーペット専用ノズル

プレフィルター

排出フィルター

○（2個）

保証書

取扱説明書