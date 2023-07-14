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Региональный Менеджер по продажам промышленных кондиционеров, B2B
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SalesРегиональный Менеджер по продажам промышленных кондиционеров, B2B
Обязанности:
- Продажа оборудования клиентам напрямую или косвенно через различные каналы продаж
- Оценка потребностей клиентов и предложение соответствующих продуктов, услуг и/или решений напрямую или через каналы продаж
- Определение и контакт с потенциальными клиентами/ каналами продаж и построение отношений для создания будущих продаж и повторных сделок
- Построение и расширение отношений со строительными, проектными, инжиниринговыми компаниями и компаниями-заказчиками для увеличения объемов продаж
- Ведение деятельности по развитию бизнеса в закрепленном регионе соответствии с бизнес-целями
- Реализация стратегических и годовых планов продаж
- Другие мероприятия, направленные на развитие бизнеса продаж промышленных кондиционеров.
Требования:
- Высшее образование (техническое преимущ.);
- Опыт работы в B2B - не менее 3-х лет, в HVAC направлении - не менее 1 года;
- Знание английской языка - Intermediate;
- Отличные коммуникативные и презентационные навыки;
- Positive and result-oriented;
- Способность работать с несколькими проектами одновременно, правильно расставляя приоритеты;
- Проактивность, ориентированность на результат, дисциплинированность;
Условия:
- Конкурентная заработная плата
- Компенсация питания
- Транспорт
- График работы: 5/2 c 8.30 до 17.30
- Современная корпоративная культура
- Ежемесячные Тимбилдинги
- Возможность карьерного роста
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Marketing Analyst | LG Казахстан 14/07/2023