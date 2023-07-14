Региональный Менеджер по продажам промышленных кондиционеров, B2B

Обязанности:

- Продажа оборудования клиентам напрямую или косвенно через различные каналы продаж

- Оценка потребностей клиентов и предложение соответствующих продуктов, услуг и/или решений напрямую или через каналы продаж

- Определение и контакт с потенциальными клиентами/ каналами продаж и построение отношений для создания будущих продаж и повторных сделок

- Построение и расширение отношений со строительными, проектными, инжиниринговыми компаниями и компаниями-заказчиками для увеличения объемов продаж

- Ведение деятельности по развитию бизнеса в закрепленном регионе соответствии с бизнес-целями

- Реализация стратегических и годовых планов продаж

- Другие мероприятия, направленные на развитие бизнеса продаж промышленных кондиционеров.

Требования:

- Высшее образование (техническое преимущ.);

- Опыт работы в B2B - не менее 3-х лет, в HVAC направлении - не менее 1 года;

- Знание английской языка - Intermediate;

- Отличные коммуникативные и презентационные навыки;

- Positive and result-oriented;

- Способность работать с несколькими проектами одновременно, правильно расставляя приоритеты;

- Проактивность, ориентированность на результат, дисциплинированность;

Условия:

- Конкурентная заработная плата

- Компенсация питания

- Транспорт

- График работы: 5/2 c 8.30 до 17.30

- Современная корпоративная культура

- Ежемесячные Тимбилдинги

- Возможность карьерного роста