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Оператор Call-центра

[Код входа : 206]

Support

11/11/2023 ~
Date posted: 11/11/2023

ОБЯЗАННОСТИ:

 

  • Обслуживать входящие вызовы пользователей, использующих технику компании, предоставляя им достоверную информацию;
  • Оказывать техническую и информационную поддержку пользователям, использующим технику компании и сопутствующие им услуги;
  • Создавать заявки в прочие подразделения компании, в случаях предусмотренных регламентом отдела;
  • Осуществлять исходящие вызовы с целью сбора информации для улучшения качества обслуживания клиентов компании;
  • Обрабатывать каждое письменное обращение в соответствии с регламентом работы отдела.

 

ТРЕБОВАНИЯ:

 

  • Профильное образование желательно;
  • Опыт работы в идентичной сфере (бытовая техника, цифровая техника) более полугода;
  • Опыт работы с холодной/теплой базой;
  • Опыт успешных продаж по телефону;
  • Высокая клиентоориентированность;
  • Нацеленность на результат, инициативность;
  • Грамотная речь (устная, письменная);
  • EXCEL – продвинутый уровень;
  • Знание русского, казахского и английского языков;
  • Опыт работы с CRM Bitrix

 

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:

 

  • Позитивный настрой, отзывчивость и желание помочь в любом вопросе звонящему потребителю;
  • Исполнительность, нацеленность на результат;
  • Красивая грамотная речь, вежливость.

 

УСЛОВИЯ:

 

График работы: посменно