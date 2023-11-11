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Оператор Call-центра
[Код входа : 206]
Support
11/11/2023 ~
Date posted: 11/11/2023
ОБЯЗАННОСТИ:
- Обслуживать входящие вызовы пользователей, использующих технику компании, предоставляя им достоверную информацию;
- Оказывать техническую и информационную поддержку пользователям, использующим технику компании и сопутствующие им услуги;
- Создавать заявки в прочие подразделения компании, в случаях предусмотренных регламентом отдела;
- Осуществлять исходящие вызовы с целью сбора информации для улучшения качества обслуживания клиентов компании;
- Обрабатывать каждое письменное обращение в соответствии с регламентом работы отдела.
ТРЕБОВАНИЯ:
- Профильное образование желательно;
- Опыт работы в идентичной сфере (бытовая техника, цифровая техника) более полугода;
- Опыт работы с холодной/теплой базой;
- Опыт успешных продаж по телефону;
- Высокая клиентоориентированность;
- Нацеленность на результат, инициативность;
- Грамотная речь (устная, письменная);
- EXCEL – продвинутый уровень;
- Знание русского, казахского и английского языков;
- Опыт работы с CRM Bitrix
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
- Позитивный настрой, отзывчивость и желание помочь в любом вопросе звонящему потребителю;
- Исполнительность, нацеленность на результат;
- Красивая грамотная речь, вежливость.
УСЛОВИЯ:
График работы: посменно
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Marketing Analyst | LG Казахстан 14/07/2023