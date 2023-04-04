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LG ПРОДОЛЖАЕТ ИСТОРИЮ СВОЕГО УСПЕХА, В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОЛУЧИВ МНОЖЕСТВО НАГРАД НА ПРЕМИИ RED DOT AWARD
О бренде 04/04/2023
СЕУЛ, 4 апреля 2023 года - LG Electronics анонсировала, что получила в общей сложности 24 награды на престижной премии Red Dot Award 2023 года. Среди них — награда «Лучшие из лучших» для LG OLED Flex, инновационного телевизора с гибким экраном, разработанного для того, чтобы вывести впечатления от игр и просмотра фильмов на новый уровень.
LG OLED Flex – с первым в мире сгибаемым 42-дюймовым OLED-экраном - обеспечивает отличную настраиваемость экрана благодаря двадцати уровням изгиба на выбор1. Уникальный дисплей обеспечивает индивидуальный игровой и зрительский опыт, и был разработан на основании результатов обширных исследований потребителей. LG OLED Flex также оснащен широким спектром игровых функций, включая настраиваемую заднюю подсветку, которая помогает расширить игровую среду в пространстве пользователя, а также интуитивно понятный пользовательский интерфейс, повышающий удобство во время использования. OLED-телевизоры LG получают награду Red Dot Design Award каждый год, без исключения, с момента первого выпуска в 2013 году.
Холодильник MoodUP™ - один из многих устройств LG, отмеченных премией Red Dot Award, отличительной чертой которого является меняющийся цвет светодиодных дверных панелей и встроенные динамики. Инновационная бытовая техника, позволяющая пользователям оживлять интерьер кухни с помощью цвета и звука, входит в растущую линейку устройств LG, которые могут быть модернизированы.
Победителями в категории "Инновационный продукт" (Innovative Award) стали решения нового поколения для ухода за обувью - LG Styler™ ShoeCase и ShoeCare, а также настольный очиститель воздуха LG PuriCare Aero Furniture. Демонстрируя приверженность LG тому, чтобы забота о потребителе всегда занимала первое место, каждое из этих устройств было разработано с учетом потребностей и желаний реальных пользователей, а LG Styler ShoeCase и ShoeCare были протестированы собственной консультативной группой L.UP, в состав которой вошли представители различных слоев общества, которых персонально консультировали дизайнеры LG и чье мнение учитывалось во время создания финальных версий моделей.
Red Dot Award — один из самых уважаемых конкурсов в области дизайна устройств, коммуникационного дизайна и дизайнерских концепций в мире. В этом году на рассмотрение жюри было представлено около 20 000 товаров из 51 страны.
"Для LG большая честь получить признание от Red Dot, одной из лучших в мире программ по присуждению наград в области дизайна", - сообщил Хван Сон-гул (Hwang Sung-gul), исполнительный глава LG Electronics’ Corporate Design Center. "Эти награды особенно значимы для нас, потому что они подтверждают нашу твердую веру в то, что потребительская ценность и опыт F.U.N., которые являются первыми («First»), уникальными («Unique») и новыми («New»), создаются с помощью устройств и услуг, созданных с учетом мнения пользователя”.
1 https://soyacincau.com/2023/02/20/lg-oled-flex-worlds-first-bendable-42-oled-screen-now-available-for-pre-order-in-malaysia/
LG OLED Flex – с первым в мире сгибаемым 42-дюймовым OLED-экраном - обеспечивает отличную настраиваемость экрана благодаря двадцати уровням изгиба на выбор1. Уникальный дисплей обеспечивает индивидуальный игровой и зрительский опыт, и был разработан на основании результатов обширных исследований потребителей. LG OLED Flex также оснащен широким спектром игровых функций, включая настраиваемую заднюю подсветку, которая помогает расширить игровую среду в пространстве пользователя, а также интуитивно понятный пользовательский интерфейс, повышающий удобство во время использования. OLED-телевизоры LG получают награду Red Dot Design Award каждый год, без исключения, с момента первого выпуска в 2013 году.
Холодильник MoodUP™ - один из многих устройств LG, отмеченных премией Red Dot Award, отличительной чертой которого является меняющийся цвет светодиодных дверных панелей и встроенные динамики. Инновационная бытовая техника, позволяющая пользователям оживлять интерьер кухни с помощью цвета и звука, входит в растущую линейку устройств LG, которые могут быть модернизированы.
Победителями в категории "Инновационный продукт" (Innovative Award) стали решения нового поколения для ухода за обувью - LG Styler™ ShoeCase и ShoeCare, а также настольный очиститель воздуха LG PuriCare Aero Furniture. Демонстрируя приверженность LG тому, чтобы забота о потребителе всегда занимала первое место, каждое из этих устройств было разработано с учетом потребностей и желаний реальных пользователей, а LG Styler ShoeCase и ShoeCare были протестированы собственной консультативной группой L.UP, в состав которой вошли представители различных слоев общества, которых персонально консультировали дизайнеры LG и чье мнение учитывалось во время создания финальных версий моделей.
Red Dot Award — один из самых уважаемых конкурсов в области дизайна устройств, коммуникационного дизайна и дизайнерских концепций в мире. В этом году на рассмотрение жюри было представлено около 20 000 товаров из 51 страны.
"Для LG большая честь получить признание от Red Dot, одной из лучших в мире программ по присуждению наград в области дизайна", - сообщил Хван Сон-гул (Hwang Sung-gul), исполнительный глава LG Electronics’ Corporate Design Center. "Эти награды особенно значимы для нас, потому что они подтверждают нашу твердую веру в то, что потребительская ценность и опыт F.U.N., которые являются первыми («First»), уникальными («Unique») и новыми («New»), создаются с помощью устройств и услуг, созданных с учетом мнения пользователя”.
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1 https://soyacincau.com/2023/02/20/lg-oled-flex-worlds-first-bendable-42-oled-screen-now-available-for-pre-order-in-malaysia/
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https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/istoriya-uspeha-lg-snova-otmechena-mnozhestvom-nagrad-red-dot-award.html isCopied
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