ЛАС-ВЕГАС, 5 января 2026 года – Компания LG Electronics (LG) представляет свой подход к «ИИ в действии» на ежегодном мероприятии LG World Premiere, которое проводится компанией перед выставкой в Лас-Вегасе. Компания выделяет три основных принципа своей стратегии: эмоциональный интеллект, который эволюционировал в ориентированный на действие ИИ, ведущие в отрасли продукты, основанные на передовых технологиях, и слаженная экосистема, которая выходит за пределы дома и охватывает автомобили и коммерческие помещения – все это направлено на предоставление ощутимой повседневной ценности для клиентов.

Мероприятие, прошедшее под лозунгом «Инновации в гармонии с вами», посетили около 1000 гостей, включая представителей мировых СМИ, отраслевых экспертов и партнеров, а еще больше людей присоединились к нему через прямую трансляцию по всему миру.

Ежегодная традиция накануне выставки CES, LG World Premiere служит платформой для LG, на которой компания представляет свои последние инновации и долгосрочные направления развития. Сегодняшнее мероприятие еще раз подтвердило приверженность LG инновациям, ориентированным на потребителя, которые действительно делают жизнь лучше.

От «Заботливого интеллекта» к «ИИ в действии»

LG Electronics представила следующую главу своей концепции «заботливого интелекта», впервые анонсированной два года назад. На World Premiere в этом году компания продемонстрировала, как ее ИИ теперь реализует свои возможности на практике – ИИ, который выходит за рамки разговорной коммуникации и активно координирует работу устройств, пространств и услуг, делая повседневную жизнь более комфортной, эффективной и интуитивной.

Создание реальной ценности для клиентов с помощью «ИИ в действии» от LG

Мероприятие открыл генеральный директор Лю Чжэ-чоль (Lyu Jae-cheol), выйдя на сцену с вопросом: «А что, если ИИ мог выйти за пределы экрана и начать работать для нас в реальной жизни?» Он объяснил, что подход LG Electronics к концепции «ИИ в действии» основан на трех ключевых принципах:





превосходство устройств, основанное на базовых технологиях;

безупречно подключенная экосистема;

развитие ИИ-решений за пределами дома.

Эта стратегия воплощается в видении «Дом без забот» – будущем, в котором умные устройства становятся помощниками и функционируют как единая ИИ-система, которая управляет повседневными задачами от имени клиента. Цель состоит в том, чтобы вернуть клиентам их самый ценный ресурс: время.

В качестве физического воплощения этого видения был представлен LG CLOiD – «домашний помощник», способный выполнять задачи с помощью двух рук с пятью пальцами, изучать домашнюю обстановку и постоянно ее оптимизировать. Разработанная для жилых домов, система LG CLOiD сочетает в себе конструкцию, ориентированную на безопасность, с форм-фактором, оптимизированным для мобильности, что обеспечивает стабильную и точную работу даже в том случае, если ребенок или домашнее животное внезапно потянет за работа, а также плавное и контролируемое перемещение по всему дому.

«Как мировой лидер в области бытовой техники, наше глубокое понимание образа жизни клиентов является мощным преимуществом», – сказал генеральный директор Лю Чжэ-чоль (Lyu Jae-cheol), поделившись своим стремлением «установить новый стандарт будущей домашней жизни с помощью различных решений, включая роботов».

Он также добавил, что ожидает, что ИИ-опыт клиентов «не останется в пределах дома, а будет распространяться на различные пространства, такие как автомобили, офисы и коммерческие зоны, становясь неотъемлемой частью их жизни».





Превосходство устройств, основанное на выдающихся инновациях

LG Electronics также представила широкий спектр ключевых продуктов, продемонстрировав передовые технологические инновации отрасли, такие как OLED-телевизоры нового поколения и линейку LG SIGNATURE с искусственным интеллектом, в которой применяется передовой ИИ для повышения производительности и удобства использования.

1. LG OLED evo W6 Wallpaper TV

Ультратонкий дизайн толщиной около 9 мм : инженерное достижение, реализованное за счет тщательной миниатюризации ключевых компонентов и полной переработки внутренней архитектуры, что позволило создать элегантный дизайн Wallpaper.

: инженерное достижение, реализованное за счет тщательной миниатюризации ключевых компонентов и полной переработки внутренней архитектуры, что позволило создать элегантный дизайн Wallpaper. Технология Hyper Radiant Color : улучшает безупречную глубину черного, точность цветопередачи и уровень яркости, одновременно снижая отражения, обеспечивая качество изображения нового поколения OLED-телевизоров.

: улучшает безупречную глубину черного, точность цветопередачи и уровень яркости, одновременно снижая отражения, обеспечивая качество изображения нового поколения OLED-телевизоров. Технология True Wireless: позволяет телевизору Wallpaper достигать рекордной тонкости, делая его самым тонким беспроводным OLED-телевизором.

2. Холодильник LG SIGNATURE

Разговорный ИИ (Conversational AI) : понимает естественную разговорную речь и дает персонализированные рекомендации. Например, если пользователь спросит: «Привет, LG, как лучше хранить мясо в течение недели?», ИИ предложит и автоматически установит оптимальный режим.

: понимает естественную разговорную речь и дает персонализированные рекомендации. Например, если пользователь спросит: «Привет, LG, как лучше хранить мясо в течение недели?», ИИ предложит и автоматически установит оптимальный режим. Распознавание ингредиентов: позволяет рекомендовать персонализированные рецепты на основе продуктов, находящихся внутри холодильника.

3. Духовой шкаф LG SIGNATURE

Gourmet AI: распознает ингредиенты и предлагает рецепты из более чем 80 тщательно подобранных вариантов, превращая повседневную готовку в интуитивный процесс с пошаговым сопровождением.

LG CLOiD: «ИИ в действии» в концепции «Дом без забот»

С помощью короткого жизненного сюжета из повседневной рутины LG Electronics продемонстрировала, как ее подход «ИИ в действии» работает на практике:

Контекстная осведомленность и проактивные рекомендации: по дороге домой пользователь говорит через приложение ThinQ™: «Я скоро буду дома». Основываясь на обычной программе бега пользователя и прогнозе дождя, LG CLOiD предлагает альтернативный план: «Как насчет домашней тренировки вместо бега?». Координированная обработка задач: до прихода пользователя LG CLOiD настраивает кондиционер и достает спортивную одежду из сушильной машины. Помощь в повседневных задачах: LG CLOiD складывает белье, раскладывает посуду и управляет приоритетами, снижая как физическую нагрузку, так и ментальное напряжение.

LG предвидит, что домашний робот превратится в помощника, который будет поддерживать повседневную жизнь в рамках концепции «Дом без забот».

Расширение решений на базе ИИ за пределы дома – к транспорту и коммерческим пространствам

LG Electronics также рассказала о том, как концепция «заботливого интеллекта» выходит за рамки дома и способствует значимым изменениям в транспорте, в офисах и в коммерческих объектах, с целью создания полностью связанной экосистемы.

ИИ-решения LG для транспортных средств: выступая в роли архитектора пользовательского опыта, LG превращает автомобили в интеллектуальные, персонализированные пространства на базе фирменной локальной мультимодальной генеративной ИИ-платформы. Сюда входят системы отслеживания взгляда, бесперебойные развлекательные системы для дома и транспортных средств, а также адаптивные дисплеи – все это с использованием опыта в области искусственного интеллекта, накопленного в сфере бытовой электроники, для создания транспортных средств, которые действительно понимают своих пассажиров.

выступая в роли архитектора пользовательского опыта, LG превращает автомобили в интеллектуальные, персонализированные пространства на базе фирменной локальной мультимодальной генеративной ИИ-платформы. Сюда входят системы отслеживания взгляда, бесперебойные развлекательные системы для дома и транспортных средств, а также адаптивные дисплеи – все это с использованием опыта в области искусственного интеллекта, накопленного в сфере бытовой электроники, для создания транспортных средств, которые действительно понимают своих пассажиров. HVAC для эпохи ИИ: решения LG в HVAC получают дальнейшее развитие благодаря ИИ. Компания усиливает свои позиции в сфере высокоэффективного охлаждения для центров обработки данных ИИ, включая проекты формата B2G на Ближнем Востоке, а также сотрудничество с такими компаниями, как GRC (иммерсионное охлаждение) и Flex (инфраструктура центров обработки данных).

В заключение мероприятия LG CLOiD отразил обещание бренда LG Life’s Good:

«Будущее, о котором мы сегодня говорили, – это будущее, в котором технологии незаметно помогают людям в значимых вещах. Благодаря подходу LG к искусственному интеллекту в действии повседневная жизнь становится лучше, значимее и более человечной».