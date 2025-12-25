We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG ELECTRONICS ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВОЙ ПОДХОД К «ИИ В ДЕЙСТВИИ»
Как LG Electronics воплощает искусственный интеллект в жизнь в домах, мобильных устройствах и инфраструктуре с помощью «заботливого интеллекта»
Кратко о новостях:
- LG Electronics представляет свой подход «ИИ в действии», основанный на трех стратегических направлениях: совершенство устройств, скоординированная экосистема и развитие ИИ-решений за пределами дома, включая автомобили с ИИ и высокоэффективным HVAC-решениям для центров обработки данных ИИ.
- LG CLOiD™, домашний робот с искусственным интеллектом, был представлен как устройство для ухода за окружающей средой, предназначенное для снижения физического и ментального напряжения.
- Среди основных продуктов были представлены ультратонкий телевизор LG OLED evo W6 Wallpaper TV с технологией Hyper Radiant Color Technology и True Wireless, а также усовершенствованный холодильник LG SIGNATURE, понимающий разговорную речь.
ЛАС-ВЕГАС, 5 января 2026 года – Компания LG Electronics (LG) представляет свой подход к «ИИ в действии» на ежегодном мероприятии LG World Premiere, которое проводится компанией перед выставкой в Лас-Вегасе. Компания выделяет три основных принципа своей стратегии: эмоциональный интеллект, который эволюционировал в ориентированный на действие ИИ, ведущие в отрасли продукты, основанные на передовых технологиях, и слаженная экосистема, которая выходит за пределы дома и охватывает автомобили и коммерческие помещения – все это направлено на предоставление ощутимой повседневной ценности для клиентов.
Мероприятие, прошедшее под лозунгом «Инновации в гармонии с вами», посетили около 1000 гостей, включая представителей мировых СМИ, отраслевых экспертов и партнеров, а еще больше людей присоединились к нему через прямую трансляцию по всему миру.
Ежегодная традиция накануне выставки CES, LG World Premiere служит платформой для LG, на которой компания представляет свои последние инновации и долгосрочные направления развития. Сегодняшнее мероприятие еще раз подтвердило приверженность LG инновациям, ориентированным на потребителя, которые действительно делают жизнь лучше.
От «Заботливого интеллекта» к «ИИ в действии»
LG Electronics представила следующую главу своей концепции «заботливого интелекта», впервые анонсированной два года назад. На World Premiere в этом году компания продемонстрировала, как ее ИИ теперь реализует свои возможности на практике – ИИ, который выходит за рамки разговорной коммуникации и активно координирует работу устройств, пространств и услуг, делая повседневную жизнь более комфортной, эффективной и интуитивной.
Создание реальной ценности для клиентов с помощью «ИИ в действии» от LG
Мероприятие открыл генеральный директор Лю Чжэ-чоль (Lyu Jae-cheol), выйдя на сцену с вопросом: «А что, если ИИ мог выйти за пределы экрана и начать работать для нас в реальной жизни?» Он объяснил, что подход LG Electronics к концепции «ИИ в действии» основан на трех ключевых принципах:
- превосходство устройств, основанное на базовых технологиях;
- безупречно подключенная экосистема;
- развитие ИИ-решений за пределами дома.
Эта стратегия воплощается в видении «Дом без забот» – будущем, в котором умные устройства становятся помощниками и функционируют как единая ИИ-система, которая управляет повседневными задачами от имени клиента. Цель состоит в том, чтобы вернуть клиентам их самый ценный ресурс: время.
В качестве физического воплощения этого видения был представлен LG CLOiD – «домашний помощник», способный выполнять задачи с помощью двух рук с пятью пальцами, изучать домашнюю обстановку и постоянно ее оптимизировать. Разработанная для жилых домов, система LG CLOiD сочетает в себе конструкцию, ориентированную на безопасность, с форм-фактором, оптимизированным для мобильности, что обеспечивает стабильную и точную работу даже в том случае, если ребенок или домашнее животное внезапно потянет за работа, а также плавное и контролируемое перемещение по всему дому.
«Как мировой лидер в области бытовой техники, наше глубокое понимание образа жизни клиентов является мощным преимуществом», – сказал генеральный директор Лю Чжэ-чоль (Lyu Jae-cheol), поделившись своим стремлением «установить новый стандарт будущей домашней жизни с помощью различных решений, включая роботов».
Он также добавил, что ожидает, что ИИ-опыт клиентов «не останется в пределах дома, а будет распространяться на различные пространства, такие как автомобили, офисы и коммерческие зоны, становясь неотъемлемой частью их жизни».
Превосходство устройств, основанное на выдающихся инновациях
LG Electronics также представила широкий спектр ключевых продуктов, продемонстрировав передовые технологические инновации отрасли, такие как OLED-телевизоры нового поколения и линейку LG SIGNATURE с искусственным интеллектом, в которой применяется передовой ИИ для повышения производительности и удобства использования.
1. LG OLED evo W6 Wallpaper TV
- Ультратонкий дизайн толщиной около 9 мм: инженерное достижение, реализованное за счет тщательной миниатюризации ключевых компонентов и полной переработки внутренней архитектуры, что позволило создать элегантный дизайн Wallpaper.
- Технология Hyper Radiant Color: улучшает безупречную глубину черного, точность цветопередачи и уровень яркости, одновременно снижая отражения, обеспечивая качество изображения нового поколения OLED-телевизоров.
- Технология True Wireless: позволяет телевизору Wallpaper достигать рекордной тонкости, делая его самым тонким беспроводным OLED-телевизором.
2. Холодильник LG SIGNATURE
- Разговорный ИИ (Conversational AI): понимает естественную разговорную речь и дает персонализированные рекомендации. Например, если пользователь спросит: «Привет, LG, как лучше хранить мясо в течение недели?», ИИ предложит и автоматически установит оптимальный режим.
- Распознавание ингредиентов: позволяет рекомендовать персонализированные рецепты на основе продуктов, находящихся внутри холодильника.
3. Духовой шкаф LG SIGNATURE
- Gourmet AI: распознает ингредиенты и предлагает рецепты из более чем 80 тщательно подобранных вариантов, превращая повседневную готовку в интуитивный процесс с пошаговым сопровождением.
LG CLOiD: «ИИ в действии» в концепции «Дом без забот»
С помощью короткого жизненного сюжета из повседневной рутины LG Electronics продемонстрировала, как ее подход «ИИ в действии» работает на практике:
- Контекстная осведомленность и проактивные рекомендации: по дороге домой пользователь говорит через приложение ThinQ™: «Я скоро буду дома». Основываясь на обычной программе бега пользователя и прогнозе дождя, LG CLOiD предлагает альтернативный план: «Как насчет домашней тренировки вместо бега?».
- Координированная обработка задач: до прихода пользователя LG CLOiD настраивает кондиционер и достает спортивную одежду из сушильной машины.
- Помощь в повседневных задачах: LG CLOiD складывает белье, раскладывает посуду и управляет приоритетами, снижая как физическую нагрузку, так и ментальное напряжение.
LG предвидит, что домашний робот превратится в помощника, который будет поддерживать повседневную жизнь в рамках концепции «Дом без забот».
Расширение решений на базе ИИ за пределы дома – к транспорту и коммерческим пространствам
LG Electronics также рассказала о том, как концепция «заботливого интеллекта» выходит за рамки дома и способствует значимым изменениям в транспорте, в офисах и в коммерческих объектах, с целью создания полностью связанной экосистемы.
- ИИ-решения LG для транспортных средств: выступая в роли архитектора пользовательского опыта, LG превращает автомобили в интеллектуальные, персонализированные пространства на базе фирменной локальной мультимодальной генеративной ИИ-платформы. Сюда входят системы отслеживания взгляда, бесперебойные развлекательные системы для дома и транспортных средств, а также адаптивные дисплеи – все это с использованием опыта в области искусственного интеллекта, накопленного в сфере бытовой электроники, для создания транспортных средств, которые действительно понимают своих пассажиров.
- HVAC для эпохи ИИ: решения LG в HVAC получают дальнейшее развитие благодаря ИИ. Компания усиливает свои позиции в сфере высокоэффективного охлаждения для центров обработки данных ИИ, включая проекты формата B2G на Ближнем Востоке, а также сотрудничество с такими компаниями, как GRC (иммерсионное охлаждение) и Flex (инфраструктура центров обработки данных).
В заключение мероприятия LG CLOiD отразил обещание бренда LG Life’s Good:
«Будущее, о котором мы сегодня говорили, – это будущее, в котором технологии незаметно помогают людям в значимых вещах. Благодаря подходу LG к искусственному интеллекту в действии повседневная жизнь становится лучше, значимее и более человечной».
/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-ai-in-action-ces-2026isCopied
paste